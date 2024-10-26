Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Пучков рассказал, чего ждет от очной встречи Динамо и Шахтера
Украина. Премьер лига
26 октября 2024, 09:56 | Обновлено 26 октября 2024, 10:00
190
0

Пучков рассказал, чего ждет от очной встречи Динамо и Шахтера

Известный тренер поделился ожиданиями

26 октября 2024, 09:56 | Обновлено 26 октября 2024, 10:00
190
0
Пучков рассказал, чего ждет от очной встречи Динамо и Шахтера
Facebook. Сергей Пучков

Украинский тренер Сергей Пучков, который сейчас возглавляет команду «Мурас Юнайтед» из Кыргызстана, в эксклюзивном интервью Sport.ua рассказал о том, чего ждет от предстоящего поединка УПЛ между «Динамо» и «Шахтером», который состоится в воскресенье, 27 октября (начало – в 18:00 по киевскому времени).

«Надеюсь, что встреча двух основных претендентов на чемпионское звание не разочарует огромный отряд украинских болельщиков. Динамо после трех поражений в Лиге Европы задолжало своим поклонникам, поэтому следует ожидать напряженную игру. Вместе с тем мне было бы очень интересно в случае ничьей или поражения динамовцев от Шахтера услышать, что же они будут говорить», – рассказал Пучков.

Напомним, недавно Сергей Пучков и семь украинских футболистов выиграли национальный кубок в Азии.

По теме:
Кривбасс – ЛНЗ. Текстовая трансляция матча
Любитель читать. Бондарь признался, о прочтении каких книг мечтает
Оценены шансы Динамо и Шахтера на победу в Классическом
Сергей Пучков Динамо - Шахтер чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо – Шахтер
Футбол | 25 октября 2024, 13:15 4
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо – Шахтер
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо – Шахтер

27 октября в 18:00 состоится матч 11-го тура УПЛ

Экс-игрок сборной Украины и Динамо дебютировал во Второй лиге
Футбол | 25 октября 2024, 17:12 1
Экс-игрок сборной Украины и Динамо дебютировал во Второй лиге
Экс-игрок сборной Украины и Динамо дебютировал во Второй лиге

Гармаш сыграл за вторую команду Металлиста 1925

ГРИЦАЙ: «В украинском Классико футболисты отдадут все силы на поле»
Футбол | 26.10.2024, 01:53
ГРИЦАЙ: «В украинском Классико футболисты отдадут все силы на поле»
ГРИЦАЙ: «В украинском Классико футболисты отдадут все силы на поле»
В Англии заявили о новой проблеме у Марески из-за Мудрика. Она приятная?
Футбол | 25.10.2024, 11:19
В Англии заявили о новой проблеме у Марески из-за Мудрика. Она приятная?
В Англии заявили о новой проблеме у Марески из-за Мудрика. Она приятная?
Луческу обратился к тренеру Ромы после победы над Динамо в ЛЕ
Футбол | 26.10.2024, 09:21
Луческу обратился к тренеру Ромы после победы над Динамо в ЛЕ
Луческу обратился к тренеру Ромы после победы над Динамо в ЛЕ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«У нас нет времени». Турки Аль-Шейх перепутал реальный возраст Усика
«У нас нет времени». Турки Аль-Шейх перепутал реальный возраст Усика
24.10.2024, 11:01
Бокс
Рома – Динамо – 1:0. Как забил Довбик. Видео гола и обзор матча
Рома – Динамо – 1:0. Как забил Довбик. Видео гола и обзор матча
24.10.2024, 22:29
Футбол
У Мудрика возникли проблемы после крутого выступления в Лиге конференций
У Мудрика возникли проблемы после крутого выступления в Лиге конференций
25.10.2024, 19:06 19
Футбол
Определен лучший футболист в 2024 году. Месси – 8-й. Изменился лидер!
Определен лучший футболист в 2024 году. Месси – 8-й. Изменился лидер!
24.10.2024, 08:25 2
Футбол
ВИДЕО. Довбик реализовал пенальти в ворота Динамо Киев в матче Лиги Европы
ВИДЕО. Довбик реализовал пенальти в ворота Динамо Киев в матче Лиги Европы
24.10.2024, 20:14 7
Футбол
Усик назвал свой счет в скандальном бою между Биволом и Бетербиевым
Усик назвал свой счет в скандальном бою между Биволом и Бетербиевым
25.10.2024, 07:42
Бокс
Фьюри назвал человека, из-за которого до сих пор не завершил карьеру
Фьюри назвал человека, из-за которого до сих пор не завершил карьеру
24.10.2024, 23:05 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем