Пучков рассказал, чего ждет от очной встречи Динамо и Шахтера

Украинский тренер Сергей Пучков, который сейчас возглавляет команду «Мурас Юнайтед» из Кыргызстана, в эксклюзивном интервью Sport.ua рассказал о том, чего ждет от предстоящего поединка УПЛ между «Динамо» и «Шахтером», который состоится в воскресенье, 27 октября (начало – в 18:00 по киевскому времени).

«Надеюсь, что встреча двух основных претендентов на чемпионское звание не разочарует огромный отряд украинских болельщиков. Динамо после трех поражений в Лиге Европы задолжало своим поклонникам, поэтому следует ожидать напряженную игру. Вместе с тем мне было бы очень интересно в случае ничьей или поражения динамовцев от Шахтера услышать, что же они будут говорить», – рассказал Пучков.

Напомним, недавно Сергей Пучков и семь украинских футболистов выиграли национальный кубок в Азии.