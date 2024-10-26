ПУЧКОВ: «Динамовцам не стоило против Ромы играть вторым составом»

Бывший защитник Днепра, Черноморца, запорожского Металлурга, Николаева и сборной СССР, а ныне известный тренер Сергей Пучков поделился мнениями со Sport.ua по поводу матча основного этапа Лиги Европы между итальянской Ромой и киевским Динамо и рассказал о своих ожиданиях от украинского Классико Динамо – Шахтер:

– Мое мнение таково: не нужно делать выбор между играми чемпионата Украины и матчами Лиги Европы. Я понимаю, что сейчас динамовцы готовятся к главному украинскому дерби – поединку с донецким Шахтером. Однако ответственность за результат и важность поединка с Ромой никто не отменял.

В период паузы в чемпионате и неделю назад в очередном туре у столичной команды было достаточно времени для подготовки к еврокубковой игре с итальянцами. И разве вы не знали, что вас ждут игры в режиме через три дня на четвертый? Зачем искать какие-нибудь варианты, менять состав, потом выпускать основных футболистов, пытаясь что-то изменить?

Я считаю, что для восстановления было время, так что в Риме нужно было играть тем составом, который считается боевым. Александр Шовковский все равно выпустил основных игроков. Они 45 минут отстояли, и разве меньше потеряли сил, чтобы попытаться добиться положительного результата?

Лично для меня разделение матчей по мере важности – чемпионат, Кубок или Лига Европы недопустим. Я подобные вещи не люблю. Есть основной состав – играйте, а затем восстановитесь. У вас же есть отличная возможность проводить восстановительные мероприятия, чего и кого вам бояться?

– Что скажете о самой игре?

– Кто знает, как сложились бы события в этой встрече, если бы уже в разгар первого тайма не произошла ошибка молодого футболиста Михавко. Он потянул за футболку игрока Ромы, и Довбик четко реализовал назначенный арбитром пенальти.

А во второй половине матча, когда Динамо пыталось изменить ситуацию, Шовковский начал выпускать одного за другом ребят, которые играют в основном составе, возник вопрос: неужели не могли они сыграть с первых минут?

Если вы считаете, что уровень чемпионата Украины слабее Лиги Европы, то ставьте в матчах на внутренней арене тех игроков, которые не являются ключевыми, а в еврокубковых используйте основных. Ведь матчи Лиги Европы идут в копилку Украины в таблице коэффициентов УЕФА.

– В ближайший уик-энд в УПЛ состоится украинское классико – поединок между грандами, киевским Динамо и Шахтером. Какие ожидания от центрального матча первого круга?

– Надеюсь, что встреча двух основных претендентов на чемпионское звание не разочарует огромный отряд украинских болельщиков. Динамо после трех поражений в Лиге Европы задолжало своим поклонникам, поэтому следует ожидать напряженную игру. Вместе с тем мне было бы очень интересно в случае ничьего или поражения динамовцев от Шахтера услышать, что они будут говорить.

У меня с плотным графиком была похожая ситуация в чемпионате Кыргызстана по Мурас Юнайтед. Три матча подряд пришлось играть за семь дней -

17, 20 и 24 октября. Один из них был в Суперкубке, который мы проиграли. Но ничего ужасного. Я поменял состав, и в матче чемпионата нормально сыграли и победили 2:0. Причем в этом поединке играли ребята с карточками.

Так что не нужно было Динамо делать какие-то эксперименты. Это мое личное мнение. Может, кто-то считает иначе, но я вижу именно так.