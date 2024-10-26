Луческу обратился к тренеру Ромы после победы над Динамо в ЛЕ

Бывший тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу обратился к тренеру римской «Ромы» Ивану Юричу, поддержав специалиста:

«У меня была такая ситуация в «Интере», я приехал в декабре, и мы выиграли пять домашних матчей, но это было сложно, потому что уже шли разговоры о другом тренере, а игроки думали о новых контрактах. Они чувствовали, что я молодой и новый, но если тренер не пользуется поддержкой клуба, это сложно, потому что тогда он вступает в отрицательный контакт с игроками. Тренер тоже должен меняться, нелегко жить в таких ситуациях», – сказал Луческу.

Стоит отметить, «Рома» минимально обыграла «Динамо» в матче третьего тура основного этапа (1:0). Единственный гол во встрече забил украинский нападающий Артем Довбик.

Ранее сам Юрич подвел итоги матча против «Динамо», отдельно оценив гол Артема Довбика.