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  4. Луческу обратился к тренеру Ромы после победы над Динамо в ЛЕ
Италия
26 октября 2024, 09:21 | Обновлено 26 октября 2024, 09:23
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Луческу обратился к тренеру Ромы после победы над Динамо в ЛЕ

Румынский тренер поддержал коуча «волков» Ивана Юрича

26 октября 2024, 09:21 | Обновлено 26 октября 2024, 09:23
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Луческу обратился к тренеру Ромы после победы над Динамо в ЛЕ
Getty Images/Global Images Ukraine. Мирча Луческу

Бывший тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу обратился к тренеру римской «Ромы» Ивану Юричу, поддержав специалиста:

«У меня была такая ситуация в «Интере», я приехал в декабре, и мы выиграли пять домашних матчей, но это было сложно, потому что уже шли разговоры о другом тренере, а игроки думали о новых контрактах. Они чувствовали, что я молодой и новый, но если тренер не пользуется поддержкой клуба, это сложно, потому что тогда он вступает в отрицательный контакт с игроками. Тренер тоже должен меняться, нелегко жить в таких ситуациях», – сказал Луческу.

Стоит отметить, «Рома» минимально обыграла «Динамо» в матче третьего тура основного этапа (1:0). Единственный гол во встрече забил украинский нападающий Артем Довбик.

Ранее сам Юрич подвел итоги матча против «Динамо», отдельно оценив гол Артема Довбика.

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Иван Юрич Мирча Луческу Динамо Киев Рома Рим Рома - Динамо Лига Европы
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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