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  4. Юрич оценил победный матч Ромы против Динамо, в котором Довбик забил гол
Лига Европы
25 октября 2024, 03:50 |
142
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Юрич оценил победный матч Ромы против Динамо, в котором Довбик забил гол

Поединок 3-го тура завершился со счетом 1:0, Артем реализовал пенальти на 23-й минуте

25 октября 2024, 03:50 |
142
0
Юрич оценил победный матч Ромы против Динамо, в котором Довбик забил гол
Getty Images/Global Images Ukraine. Иван Юрич

24 октября прошел матч 3-го тура Лиги Европы 2024/25 между командами Рома Рим и Динамо Киев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Коллективы сыграли на стадионе Олимпико в столице Италии. Поединок завершился со счетом 1:0 в пользу волков. Единственный гол с пенальти на 23-й минуте забил Артем Довбик.

После завершения встречи главный тренер римлян Иван Юрич провел пресс-конференцию:

«У нас были хорошие моменты, а также моменты, которые мне не понравились. Вероятно, нам не хватало уверенности после нашего неудачного начала сезона, но, учитывая, сколько моментов мы создали, победа полностью заслужена.

Мы должны быть более опасными, когда забираем мяч, потому что наш прессинг хорош. Все же, иногда наша игра в отборе мяча недостаточно аккуратна.

У Ле Фе была хорошая игра. Ему немного не хватало точности в передачах, и это немного необычно для него, но я уверен, что он может много выходить на поле и стать важным игроком для нас, потому что он очень умен.

Придет и время Хуммельса. Он большой профессионал, и его подход всегда великолепен и позитивен. Это моя вина, если он еще не играл, но уж точно не его. Мне просто нравится, как Н'Дика играет в этой роли прямо сейчас».

Полузащитник Ромы Томмазо Бальданци:

«У нас был отличный матч, даже если учитывать факт, что мы могли забить больше. Мы можем быть счастливы, потому что нам нужны были три очка, и мы их принесли».

Полузащитник Ромы Никколо Пизилли:

«Тренер прав: иногда нам нужно быть аккуратнее в построении, когда мы отбираем мяч. Однако на поле это не всегда легко. Возможно, немного больше организации не помешало бы, но сегодня с Бальданци мы создали необходимый «беспорядок», чтобы положить мячи в штрафную и создать голевые моменты».

Видеообзор матча Рома – Динамо (1:0)

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Томмазо Бальданци Иван Юрич Артем Довбик пресс-конференция Рома Рим Динамо Киев Рома - Динамо Лига Европы
Даниил Агарков Источник: УЕФА
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