Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лас-Пальмас – Жирона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Чемпионат Испании
Лас-Пальмас
26.10.2024 19:30 - : -
Жирона
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
26 октября 2024, 05:59 | Обновлено 26 октября 2024, 06:00
41
0

Лас-Пальмас – Жирона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 26 октября в 19:30 по Киеву

26 октября 2024, 05:59 | Обновлено 26 октября 2024, 06:00
41
0
Лас-Пальмас – Жирона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Getty Images/Global Images Ukraine. Мичел

26 октября на «Эстадио де Гран Канария» пройдет матч 11-го тура Примеры, в котором «Лас-Пальмас» встретится с «Жироной». Поединок начнется в 19:30 по киевскому времени.

Лас-Пальмас

Команда в прошлом сезоне наконец-то поднялась в Ла Лигу - после пятилетней паузы. Гарсия Пимьента не ограничился этим, но и набрал со своими подопечными на том уровне 40 очков, чего с головой хватило, чтобы остаться на том уровне. Вот только сейчас у Los Amarillos классический второй сезон. Который они начинали не с успешным наставником, что отозвался на приглашение Севильи. Сменивший его Каррион напрочь провалился, так и не выиграв ни единого из 9 матчей: трижды свели вничью, проиграв все остальное. В итоге его в октябрьское окно на игры сборных сменили на Диего Мартинеса Пенаса. Дебют с Валенсией получился удачным: на выезде оформил победу со счетом 3:2.

❗️ Больше прогнозов в Telegram-канале Прогнозний БУМ!

Жирона

Клуб в этом сезоне должен был показать, как же все-таки его нужно воспринимать, как калифа на час, или новую весомую силу в испанском футболе. Пока что кажется, что третье место в прошлой темпораде было разовым всплеском. Сказывается, конечно, и дружный уход ведущих футболистов во главе с результативным Довбиком. Новичков тоже немало, но, похоже, они банально не дотягивают, или просто привыкают еще к требованиям Мичела. Сказывается и непривычная нагрузка в виде Лиги чемпионов, где еще и не везет: и ПСЖ на выезде, и Фейеноорду дома проигрывали из-за автоголов. На этой неделе со Слованом наконец-то оформили победу, и уверенную, 2:0. В Примере тоже немало осечек. С Реалом Сосьедад в прошлом туре даже на своем поле все закончилось поражением - не забили и пропустили.

Статистика личных встреч

Жиронцы не проигрывают вот уже 10 очных матчей кряду. А все 3 последних были только выиграны.

Прогноз

Букмекерские конторы считают фаворитом пары гостей. Но они все еще не нашли толком свою игру, так что лучше применить для своей ставки нейтральный вариант с итого забьют менее 2,5 голов (коэффициент - 1,88).

По теме:
Александрия – Ингулец. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Реал Мадрид – Барселона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Манчестер Сити – Саутгемптон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Лас-Пальмас Жирона Ла Лига чемпионат Испании по футболу прогнозы прогнозы на футбол Виктор Цыганков
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сразу две футбольные сборные согласились сыграть с россией. Кто опозорился?
Футбол | 25 октября 2024, 08:13 8
Сразу две футбольные сборные согласились сыграть с россией. Кто опозорился?
Сразу две футбольные сборные согласились сыграть с россией. Кто опозорился?

С террористами согласились играть Бруней и Сирия

Александр ГРИЦАЙ: «Стартовым составом на матч с Ромой Шовковский удивил»
Футбол | 26 октября 2024, 06:05 0
Александр ГРИЦАЙ: «Стартовым составом на матч с Ромой Шовковский удивил»
Александр ГРИЦАЙ: «Стартовым составом на матч с Ромой Шовковский удивил»

Украинский специалист высказался о выступлениях Шахтера и Динамо

В Англии заявили о новой проблеме у Марески из-за Мудрика. Она приятная?
Футбол | 25.10.2024, 11:19
В Англии заявили о новой проблеме у Марески из-за Мудрика. Она приятная?
В Англии заявили о новой проблеме у Марески из-за Мудрика. Она приятная?
ФОТО. ДЕВУШКА ДНЯ. Подруга Беллингема – одна из красивейших моделей мира
Футбол | 26.10.2024, 01:05
ФОТО. ДЕВУШКА ДНЯ. Подруга Беллингема – одна из красивейших моделей мира
ФОТО. ДЕВУШКА ДНЯ. Подруга Беллингема – одна из красивейших моделей мира
Умом понять Динамо можно. А вот сердцем – вряд ли
Футбол | 25.10.2024, 11:21
Умом понять Динамо можно. А вот сердцем – вряд ли
Умом понять Динамо можно. А вот сердцем – вряд ли
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Определен лучший футболист в 2024 году. Месси – 8-й. Изменился лидер!
Определен лучший футболист в 2024 году. Месси – 8-й. Изменился лидер!
24.10.2024, 08:25 2
Футбол
«Это большая трагедия». Менеджер Усика выразил соболезнования Фьюри
«Это большая трагедия». Менеджер Усика выразил соболезнования Фьюри
24.10.2024, 11:55
Бокс
«У нас нет времени». Турки Аль-Шейх перепутал реальный возраст Усика
«У нас нет времени». Турки Аль-Шейх перепутал реальный возраст Усика
24.10.2024, 11:01
Бокс
Анчелотти вызвал Лунина в кабинет перед Эль-Класико. Известно, что сказал
Анчелотти вызвал Лунина в кабинет перед Эль-Класико. Известно, что сказал
24.10.2024, 07:15 10
Футбол
Экс-игрок сборной Украины и Динамо дебютировал во Второй лиге
Экс-игрок сборной Украины и Динамо дебютировал во Второй лиге
25.10.2024, 17:12 1
Футбол
ВИДЕО. Довбик реализовал пенальти в ворота Динамо Киев в матче Лиги Европы
ВИДЕО. Довбик реализовал пенальти в ворота Динамо Киев в матче Лиги Европы
24.10.2024, 20:14 7
Футбол
Зачем Михавко цеплял итальянца? Экс-арбитр ФИФА прокомментировал пенальти
Зачем Михавко цеплял итальянца? Экс-арбитр ФИФА прокомментировал пенальти
24.10.2024, 23:34 4
Футбол
Усик признался, не сломал ли ему челюсть Фьюри во время первого поединка
Усик признался, не сломал ли ему челюсть Фьюри во время первого поединка
25.10.2024, 09:46
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем