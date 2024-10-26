26 октября на «Эстадио де Гран Канария» пройдет матч 11-го тура Примеры, в котором «Лас-Пальмас» встретится с «Жироной». Поединок начнется в 19:30 по киевскому времени.

Лас-Пальмас

Команда в прошлом сезоне наконец-то поднялась в Ла Лигу - после пятилетней паузы. Гарсия Пимьента не ограничился этим, но и набрал со своими подопечными на том уровне 40 очков, чего с головой хватило, чтобы остаться на том уровне. Вот только сейчас у Los Amarillos классический второй сезон. Который они начинали не с успешным наставником, что отозвался на приглашение Севильи. Сменивший его Каррион напрочь провалился, так и не выиграв ни единого из 9 матчей: трижды свели вничью, проиграв все остальное. В итоге его в октябрьское окно на игры сборных сменили на Диего Мартинеса Пенаса. Дебют с Валенсией получился удачным: на выезде оформил победу со счетом 3:2.

❗️ Больше прогнозов в Telegram-канале Прогнозний БУМ!

Жирона

Клуб в этом сезоне должен был показать, как же все-таки его нужно воспринимать, как калифа на час, или новую весомую силу в испанском футболе. Пока что кажется, что третье место в прошлой темпораде было разовым всплеском. Сказывается, конечно, и дружный уход ведущих футболистов во главе с результативным Довбиком. Новичков тоже немало, но, похоже, они банально не дотягивают, или просто привыкают еще к требованиям Мичела. Сказывается и непривычная нагрузка в виде Лиги чемпионов, где еще и не везет: и ПСЖ на выезде, и Фейеноорду дома проигрывали из-за автоголов. На этой неделе со Слованом наконец-то оформили победу, и уверенную, 2:0. В Примере тоже немало осечек. С Реалом Сосьедад в прошлом туре даже на своем поле все закончилось поражением - не забили и пропустили.

Статистика личных встреч

Жиронцы не проигрывают вот уже 10 очных матчей кряду. А все 3 последних были только выиграны.

Прогноз

Букмекерские конторы считают фаворитом пары гостей. Но они все еще не нашли толком свою игру, так что лучше применить для своей ставки нейтральный вариант с итого забьют менее 2,5 голов (коэффициент - 1,88).