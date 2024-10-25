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Чемпионат Испании
Лас-Пальмас
26.10.2024 19:30 - : -
Жирона
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
25 октября 2024, 10:18 |
20
0

Лас-Пальмас – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 26 октября матч 11-го тура Ла Лиги

25 октября 2024, 10:18 |
20
0
Лас-Пальмас – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Жирона

В субботу, 26 октября, состоится матч 11-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Лас-Пальмас» и «Жирона».

Игра пройдет на стадионе «Эстадио Гран Канария».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 19:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Лас-Пальмас Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Лас-Пальмас – Жирона
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ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЛА ЛИГИ

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Лас-Пальмас чемпионат Испании по футболу Ла Лига смотреть онлайн Жирона Виктор Цыганков
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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