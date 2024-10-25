26.10.2024 19:30 - : -
Испания25 октября 2024, 10:18 |
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Лас-Пальмас – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 26 октября матч 11-го тура Ла Лиги
25 октября 2024, 10:18 |
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В субботу, 26 октября, состоится матч 11-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Лас-Пальмас» и «Жирона».
Игра пройдет на стадионе «Эстадио Гран Канария».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 19:30 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Лас-Пальмас – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Лас-Пальмас – ЖиронаСмотреть трансляцию
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