Героичный сейв вратаря Майнца принес ничью в матче с Боруссией М
Поединок Бундеслиги закончился со счетом 1:1
В пятницу, 25 октября, прошел матч 8-го тура Бундеслиги.
На стадионе «Мева Арена» сошлись команды «Майнц» и «Боруссия М». В поединке была зафиксирована ничья со счетом 1:1.
На 55-й минуте с помощью автогола вперед вышли хозяева. Однако преимущество держалось не долго. Через две минуты гости сравняли, автор забитого мяча стал Тим Кляйндинст.
В концовке встречи гости имела пару голевых возможностей, но вратарь «Майнца» Робин Центнер не позволил сопернику вырвать победу.
После противостояния в турнирной таблице «Майнц» занимает 12-ю строчку (9 очков), а вот «Боруссия М» находится на 9-й позиции (10 баллов).
Бундеслига. 8-й тур, 25 октября
«Майнц» – «Боруссия М» – 1:1
Голы: Лайнер (автогол), 55 – Кляйндинст, 57
Alles gegeben! 😓 #Mainz05 #M05BMG pic.twitter.com/rKTDEgU1oM— 1. FSV Mainz 05 (@1FSVMainz05) October 25, 2024
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