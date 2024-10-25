Героичный сейв вратаря Майнца принес ничью в матче с Боруссией М

В пятницу, 25 октября, прошел матч 8-го тура Бундеслиги.

На стадионе «Мева Арена» сошлись команды «Майнц» и «Боруссия М». В поединке была зафиксирована ничья со счетом 1:1.

На 55-й минуте с помощью автогола вперед вышли хозяева. Однако преимущество держалось не долго. Через две минуты гости сравняли, автор забитого мяча стал Тим Кляйндинст.

В концовке встречи гости имела пару голевых возможностей, но вратарь «Майнца» Робин Центнер не позволил сопернику вырвать победу.

После противостояния в турнирной таблице «Майнц» занимает 12-ю строчку (9 очков), а вот «Боруссия М» находится на 9-й позиции (10 баллов).

Бундеслига. 8-й тур, 25 октября

«Майнц» – «Боруссия М» – 1:1

Голы: Лайнер (автогол), 55 – Кляйндинст, 57