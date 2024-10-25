КВАСНИЦА: «Досадно, когда теряешь победу, доминируя на поле»

В пятницу, 25 октября, состоялся поединок между «Рухом» и «Черноморцем» в рамках 11-го тура УПЛ.

Противостояние команд закончилось ничьей со счетом 1:1.

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Полузащитник «Руха», а также автор забитого мяча в матче, Илья Квасница высказался о потере очков в матче с «Черноморцем»:

«Настроение не лучшее, ведь «Рух» настраивался на победу. Команда контролировала игру, но, к сожалению, в конце матча мы сели слишком близко к своим воротам и пропустили гол. Досадно, когда теряешь победу, доминируя на поле большую часть матча. Нужно проанализировать эту игру, чтобы понять, что пошло не так, и почему мы потеряли положительный для нас результат.

В эпизоде ​​с голом команде удалось разыграть хорошую комбинацию, а Алексей Сыч отдал удобную передачу и мне осталось только подстроить ногу и забить в пустые ворота. После игры с «Карпатами» удалось немного пообщаться с Виктором Розовым. Тогда он попросил пообещать, что я забью в следующем матче, и мне это удалось. Постараюсь сделать это еще и в кубковой игре.

Поддержка всегда важна для «Руха» и мы благодарны болельщикам, что они есть на каждом нашем домашнем матче. Приятно видеть зрителей на трибунах, и это мотивирует играть лучше. К сожалению, нам не удается сейчас побеждать, но мы приложим все усилия, чтобы исправить ситуацию и одержать победу уже в следующей игре. Следует подстроиться под этот интенсивный график и играть в свой привычный футбол и тогда придет результат», – сказал Квасница.

Также проанализировал поединок главный тренер львовской команды Виталий Пономарев.