На Арсенал без лидера. Нападающий Ливерпуля пропустит матч АПЛ

Португальский форвард «Ливерпуля» Диогу Жота не сыграет в ближайшем матче против «Арсенала». Игрок остался в лазарете клуба.

Футболист полностью не восстановился от травмы грудной клетки, полученной на 30-й минуте матча с лондонским «Челси». Без форварда «Ливерпуль» сумел переиграть оппонента со счетом 2:1.

Также нападающий пропустил третий тур Лиги чемпионов, когда его команда одолела «Лейпциг» (0:1).

Термины восстановления Жоты до сих пор неизвестны.

В нынешнем сезоне Диогу провел 10 матчей в составе мерсисайдцев. На счету игрока четыре забитых мяча и два ассиста.