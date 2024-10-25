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Англия
25 октября 2024, 20:54 | Обновлено 25 октября 2024, 21:32
545
0

На Арсенал без лидера. Нападающий Ливерпуля пропустит матч АПЛ

Диогу Жота продолжает восстанавливаться от травмы

25 октября 2024, 20:54 | Обновлено 25 октября 2024, 21:32
545
0
На Арсенал без лидера. Нападающий Ливерпуля пропустит матч АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Диогу Жота

Португальский форвард «Ливерпуля» Диогу Жота не сыграет в ближайшем матче против «Арсенала». Игрок остался в лазарете клуба.

Футболист полностью не восстановился от травмы грудной клетки, полученной на 30-й минуте матча с лондонским «Челси». Без форварда «Ливерпуль» сумел переиграть оппонента со счетом 2:1.

Также нападающий пропустил третий тур Лиги чемпионов, когда его команда одолела «Лейпциг» (0:1).

Термины восстановления Жоты до сих пор неизвестны.

В нынешнем сезоне Диогу провел 10 матчей в составе мерсисайдцев. На счету игрока четыре забитых мяча и два ассиста.

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Диогу Жота Ливерпуль Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Арсенал - Ливерпуль травма
Андрій Вітренко Источник: BBC
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