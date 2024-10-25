Мбаппе требует от бывшего клуба 55 млн евро

Футболист мадридского «Реала» Килиан Мбаппе выиграл суд у своей бывшей команды – «ПСЖ» должен заплатить 55 млн евро.

Дело в том, что французская команда не выплатила полностью зарплату футболисту и теперь Мбаппе подал на них в суд. Апелляционный комитет LFP признал вину «ПСЖ» и стал на сторону игрока. Килиан хочет получить часть своей зарплаты и бонусы, которые ему полагались по контракту. Представители команды заявляют, что Мбаппе отказался от этих денег еще в 2023 году.

Проблема в том, что это не окончательное завершение этого спора, так как ожидается ответная апелляция от французского клуба. Если «ПСЖ» откажется выполнять постановление суда, то команду ожидают серьезные наказания. В первую очередь, речь идет о трансферном бане.

Килиан Мбаппе выступал за «ПСЖ» в течении шести лет, а летом 2024 года присоединился к мадридскому «Реалу» на правах свободного агента.

Ранее легендарный футболист рассказал, что Килиану Мбаппе нужно многому научиться.