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  4. Мбаппе требует от бывшего клуба 55 млн евро
Испания
25 октября 2024, 17:17 |
82
0

Мбаппе требует от бывшего клуба 55 млн евро

Французский футболист выиграл суд, однако дело на этом не закончено

25 октября 2024, 17:17 |
82
0
Мбаппе требует от бывшего клуба 55 млн евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Футболист мадридского «Реала» Килиан Мбаппе выиграл суд у своей бывшей команды – «ПСЖ» должен заплатить 55 млн евро.

Дело в том, что французская команда не выплатила полностью зарплату футболисту и теперь Мбаппе подал на них в суд. Апелляционный комитет LFP признал вину «ПСЖ» и стал на сторону игрока. Килиан хочет получить часть своей зарплаты и бонусы, которые ему полагались по контракту. Представители команды заявляют, что Мбаппе отказался от этих денег еще в 2023 году.

Проблема в том, что это не окончательное завершение этого спора, так как ожидается ответная апелляция от французского клуба. Если «ПСЖ» откажется выполнять постановление суда, то команду ожидают серьезные наказания. В первую очередь, речь идет о трансферном бане.

Килиан Мбаппе выступал за «ПСЖ» в течении шести лет, а летом 2024 года присоединился к мадридскому «Реалу» на правах свободного агента.

Ранее легендарный футболист рассказал, что Килиану Мбаппе нужно многому научиться.

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Килиан Мбаппе Реал Мадрид ПСЖ
Микола Титюк Источник: Football Espana
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