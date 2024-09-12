ПСЖ должен заплатить Мбаппе 55 млн евро. Клуб отказался
Парижанам дали 8 дней
Во Франции продолжаются разбирательства между ПСЖ и бывшим форвардом команды Килианом Мбаппе. Профессиональная футбольная лига Франции постановила, что парижане обязаны выплатить игроку Реала 55 миллионов евро долга.
При этом клубу дали на это только 8 дней.
Однако в ПСЖ официально заявили, что не собираются ничего платить и ждут, когда дело перейдет в суд. В клубе уверены, что правда на их стороне и добровольно такие деньги отдавать не собираются.
Ранее нападающий «Реала» отказался уладить дело в досудебном порядке и хочет получить всю сумму.
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