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  4. ПСЖ должен заплатить Мбаппе 55 млн евро. Клуб отказался
Франция
12 сентября 2024, 20:11 |
1563
2

ПСЖ должен заплатить Мбаппе 55 млн евро. Клуб отказался

Парижанам дали 8 дней

12 сентября 2024, 20:11 |
1563
2
ПСЖ должен заплатить Мбаппе 55 млн евро. Клуб отказался
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Во Франции продолжаются разбирательства между ПСЖ и бывшим форвардом команды Килианом Мбаппе. Профессиональная футбольная лига Франции постановила, что парижане обязаны выплатить игроку Реала 55 миллионов евро долга.

При этом клубу дали на это только 8 дней.

Однако в ПСЖ официально заявили, что не собираются ничего платить и ждут, когда дело перейдет в суд. В клубе уверены, что правда на их стороне и добровольно такие деньги отдавать не собираются.

Ранее нападающий «Реала» отказался уладить дело в досудебном порядке и хочет получить всю сумму.

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ПСЖ Килиан Мбаппе Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу
Иван Зинченко Источник: L'Equipe
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Комментарии 2
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Boodya
Пора вже на це французьке непорозуміння накладати санкції (і я не про Мбаппе)
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+1
Serhii P.
"ПСЖ" купив Мбаппе у "Монако" за 180 млн. євро, зробив найбільш висооплачуваним футболістом у Європі, а ця морда взяла і втекла і ще гроші вимагає.
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0
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