ПСЖ должен заплатить Мбаппе 55 млн евро. Клуб отказался

Во Франции продолжаются разбирательства между ПСЖ и бывшим форвардом команды Килианом Мбаппе. Профессиональная футбольная лига Франции постановила, что парижане обязаны выплатить игроку Реала 55 миллионов евро долга.

При этом клубу дали на это только 8 дней.

Однако в ПСЖ официально заявили, что не собираются ничего платить и ждут, когда дело перейдет в суд. В клубе уверены, что правда на их стороне и добровольно такие деньги отдавать не собираются.

Ранее нападающий «Реала» отказался уладить дело в досудебном порядке и хочет получить всю сумму.