Олимпия Любляна – ЛАСК – 2:0. Почему заменили Таловерова? Видео голов
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24 октября во втором туре Лиги конференций встретились словенская «Олимпия Любляна» и австрийский «ЛАСК». Хозяева одержалиуверенную победу со счетом 2:0.
Украинский защитник Максим Таловеров сыграл только 67 минут и был заменен на хорвата Смолчича – к этому моменту «ЛАСК» проигрывал 1:0. Таловеров ошибся во время пропущенного гола, остановился в полупозиции и не успел накрыть чужого игрока. Интересно, что украинец получил довольно высокую оценку 7,0 – больше получили только два одноклубника.
«Олимпия Любляна» набрала первые баллы в ЛК и поднялась на 17 место, а вот «ЛАСК» с одним очком идет только на 28 месте.
Лига конференций, 2-й тур. 24 октября.
Олимпия Любляна – ЛАСК – 2:0
Голы: Бланко, 14, Швайзер, 80
Видеообзор матча:
События матча
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