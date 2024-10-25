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Лига конференций
Олимпия Любляна
24.10.2024 22:00 – FT 2 : 0
ЛАСК
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Лига конференций
25 октября 2024, 13:06 | Обновлено 25 октября 2024, 13:07
143
0

Олимпия Любляна – ЛАСК – 2:0. Почему заменили Таловерова? Видео голов

Смотрите видеообзор матча 2-го тура Лиги конференций

25 октября 2024, 13:06 | Обновлено 25 октября 2024, 13:07
143
0
Олимпия Любляна – ЛАСК – 2:0. Почему заменили Таловерова? Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine. Олимпия Любляна – ЛАСК

24 октября во втором туре Лиги конференций встретились словенская «Олимпия Любляна» и австрийский «ЛАСК». Хозяева одержалиуверенную победу со счетом 2:0.

Украинский защитник Максим Таловеров сыграл только 67 минут и был заменен на хорвата Смолчича – к этому моменту «ЛАСК» проигрывал 1:0. Таловеров ошибся во время пропущенного гола, остановился в полупозиции и не успел накрыть чужого игрока. Интересно, что украинец получил довольно высокую оценку 7,0 – больше получили только два одноклубника.

«Олимпия Любляна» набрала первые баллы в ЛК и поднялась на 17 место, а вот «ЛАСК» с одним очком идет только на 28 месте.

Лига конференций, 2-й тур. 24 октября.

Олимпия Любляна – ЛАСК – 2:0

Голы: Бланко, 14, Швайзер, 80

Видеообзор матча:

События матча

81’
ГОЛ ! Мяч забил Педро Лукас (Олимпия Любляна).
14’
ГОЛ ! Мяч забил Алекс Бланко (Олимпия Любляна).
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Лига конференций Олимпия Любляна ЛАСК Максим Таловеров видео голов и обзор
Микола Титюк
Микола Титюк Sport.ua
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