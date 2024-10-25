Бетис – Копенгаген – 1:1. Экс-игрок Барселоны зажигает в ЛК. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 2-го тура Лиги конференций
В рамках второго тура Лиги конференций состоялся матч между испанским «Бетисом» и «Копенгагеном» из Дании. Встреча завершилась со счетом 1:1.
Уже на 8-й минуте хозяева вышли вперед благодаря голу Абде Эззалзули. Бывший футболист «Барселоны» отлично играет в Лиге Конференций – провел 4 матча («Бетис» начинал с квалификации), забил 3 гола и отдал одну результативную передачу.
«Копенгаген» сумел сравнять счет на 77-й минуте – защитник Кевин Дикс реализовал пенальти.
Обе команды набрали свои первые очки в этом розыгрыше ЛК, так как проиграли в первом туре. «Копенгаген» занимает 25 место, «Бетис» расположился на 27 позиции.
Лига конференций, 2-й тур. 24 октября.
Бетис – Копенгаген – 1:1
Голы: Эззалзули, 8 – Дикс, 77 (пен).
Видеообзор матча:
События матча
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