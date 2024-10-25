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Лига конференций
Бетис
24.10.2024 22:00 – FT 1 : 1
Копенгаген
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига конференций
25 октября 2024, 12:41 |
181
0

Бетис – Копенгаген – 1:1. Экс-игрок Барселоны зажигает в ЛК. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 2-го тура Лиги конференций

25 октября 2024, 12:41 |
181
0
Бетис – Копенгаген – 1:1. Экс-игрок Барселоны зажигает в ЛК. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine. Бетис – Копенгаген

В рамках второго тура Лиги конференций состоялся матч между испанским «Бетисом» и «Копенгагеном» из Дании. Встреча завершилась со счетом 1:1.

Уже на 8-й минуте хозяева вышли вперед благодаря голу Абде Эззалзули. Бывший футболист «Барселоны» отлично играет в Лиге Конференций – провел 4 матча («Бетис» начинал с квалификации), забил 3 гола и отдал одну результативную передачу.

«Копенгаген» сумел сравнять счет на 77-й минуте – защитник Кевин Дикс реализовал пенальти.

Обе команды набрали свои первые очки в этом розыгрыше ЛК, так как проиграли в первом туре. «Копенгаген» занимает 25 место, «Бетис» расположился на 27 позиции.

Лига конференций, 2-й тур. 24 октября.

Бетис – Копенгаген – 1:1

Голы: Эззалзули, 8 – Дикс, 77 (пен).

Видеообзор матча:

События матча

77’
ГОЛ ! С пенальти забил Кевин Дикс (Копенгаген).
8’
ГОЛ ! Мяч забил Абдессамад Эззалзули (Бетис).
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Лига конференций Бетис Копенгаген видео голов и обзор Абде Эззалзули
Микола Титюк
Микола Титюк Sport.ua
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