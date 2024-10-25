24 октября был сыгран матч третьего тура Лиги Европы, в котором встретились английский «Тоттенхэм» и нидерландский «АЗ Алкмаар». Хозяева одержали непростую победу со счетом 1:0.

Единственный гол в матче был забит на 53-й минуте – форвард «Тоттенхэма» Ришарлисон хладнокровно реализовал пенальти. Интересно, что почти весь поединок (87 минут) провел 17-летний вундеркинд хозяев Майки Мур. Английский вингер все чаще привлекается к основному составу – в этом сезоне сыграл 3 матча в Лиги Европы и 3 – в чемпионате Англии.

«Тоттенхэм» набрал 9 баллов и поднялся на второе место в турнирной таблице. «АЗ Алкмаар» с 3 очками находится лишь на 24-й позиции.

Лига Европы, 3-й тур. 24 октября.

Тоттенхэм – АЗ Алкмаар – 1:0

Гол: Ришарлисон, 53 (пен).

Видеообзор матча: