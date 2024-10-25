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Лига Европы
Тоттенхэм
24.10.2024 22:00 – FT 1 : 0
АЗ Алкмаар
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Лига Европы
25 октября 2024, 12:17 | Обновлено 25 октября 2024, 12:19
107
0

Тоттенхэм – АЗ Алкмаар – 1:0. Как сыграл 17-летний вундеркинд? Видео гола

Смотрите видеообзор матча 3-го тура Лиги Европы

25 октября 2024, 12:17 | Обновлено 25 октября 2024, 12:19
107
0
Тоттенхэм – АЗ Алкмаар – 1:0. Как сыграл 17-летний вундеркинд? Видео гола
Getty Images/Global Images Ukraine. Тоттенхэм – АЗ Алкмаар

24 октября был сыгран матч третьего тура Лиги Европы, в котором встретились английский «Тоттенхэм» и нидерландский «АЗ Алкмаар». Хозяева одержали непростую победу со счетом 1:0.

Единственный гол в матче был забит на 53-й минуте – форвард «Тоттенхэма» Ришарлисон хладнокровно реализовал пенальти. Интересно, что почти весь поединок (87 минут) провел 17-летний вундеркинд хозяев Майки Мур. Английский вингер все чаще привлекается к основному составу – в этом сезоне сыграл 3 матча в Лиги Европы и 3 – в чемпионате Англии.

«Тоттенхэм» набрал 9 баллов и поднялся на второе место в турнирной таблице. «АЗ Алкмаар» с 3 очками находится лишь на 24-й позиции.

Лига Европы, 3-й тур. 24 октября.

Тоттенхэм – АЗ Алкмаар – 1:0

Гол: Ришарлисон, 53 (пен).

Видеообзор матча:

События матча

85’
David Moeller Wolfe (АЗ Алкмаар) получает красную карточку.
53’
ГОЛ ! С пенальти забил Ришарлисон (Тоттенхэм).
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Лига Европы Тоттенхэм АЗ Алкмаар видео голов и обзор Ришарлисон
Микола Титюк
Микола Титюк Sport.ua
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