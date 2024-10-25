25.10.2024 14:00 - : -
Украина. Вторая лига25 октября 2024, 12:45 |
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Вторая лига. 12-й тур, 25 октября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 25 октября видеотрансляции матчей 12-го тура Второй лиги
25 октября 2024, 12:45 |
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25 октября проходят поединки 12-го тура Второй лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию матчей игрового дня.
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Вторая лига. 12-й тур, 25 октября
- 12:45. Металлист 1925-2 Харьков – Чайка П. Борщаговка
- 13:30. Чернигов – Горняк-Спорт
- 14:00. Пробой Городенка – Самбор-Нива-2 Тернополь
Турнирная таблица
12:45. Металлист 1925-2 Харьков – Чайка П. Борщаговка
13:30. Чернигов – Горняк-Спорт
14:00. Пробой Городенка – Самбор-Нива-2 Тернополь
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