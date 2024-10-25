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Вторая лига
Пробой
25.10.2024 14:00 - : -
Нива-2 Тернополь
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Вторая лига
25 октября 2024, 12:45 |
59
0

Вторая лига. 12-й тур, 25 октября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 25 октября видеотрансляции матчей 12-го тура Второй лиги

25 октября 2024, 12:45 |
59
0
Вторая лига. 12-й тур, 25 октября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Пробой

25 октября проходят поединки 12-го тура Второй лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию матчей игрового дня.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Вторая лига. 12-й тур, 25 октября

  • 12:45. Металлист 1925-2 Харьков – Чайка П. Борщаговка
  • 13:30. Чернигов – Горняк-Спорт
  • 14:00. Пробой Городенка – Самбор-Нива-2 Тернополь

Турнирная таблица

12:45. Металлист 1925-2 Харьков – Чайка П. Борщаговка

13:30. Чернигов – Горняк-Спорт

14:00. Пробой Городенка – Самбор-Нива-2 Тернополь

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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