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Украина. Вторая лига
25 октября 2024, 17:12 |
353
1

Экс-игрок сборной Украины и Динамо дебютировал во Второй лиге

Гармаш сыграл за вторую команду Металлиста 1925

25 октября 2024, 17:12 |
353
1
Экс-игрок сборной Украины и Динамо дебютировал во Второй лиге
ФК Металлист 1925. Денис Гармаш

В составе второй команды «Металлиста 1925», которая выступает во Второй лиге, дебютировал известный полузащитник Денис Гармаш. Экс-игрок сборной Украины и «Динамо Киев» отыграл 70 минут против «Чайки».

Харьковчане уступили 0:3.

Гармаш еще в конце лета был переведен в дубль команды, так как оказался не нужен наставнику Патрику ван Леувену. Контракт 34-летнего игрока действует до лета 2025 года.

В нынешнем сезоне Денис провел по матчу в Первой лиге и Кубке Украины.

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Металлист 1925 Денис Гармаш Металлист 1925-2 Харьков Первая лига Украины Вторая лига Украины
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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CheMP
а что с Хачериди, кто в курсе?)
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