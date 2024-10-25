Экс-игрок сборной Украины и Динамо дебютировал во Второй лиге

В составе второй команды «Металлиста 1925», которая выступает во Второй лиге, дебютировал известный полузащитник Денис Гармаш. Экс-игрок сборной Украины и «Динамо Киев» отыграл 70 минут против «Чайки».

Харьковчане уступили 0:3.

Гармаш еще в конце лета был переведен в дубль команды, так как оказался не нужен наставнику Патрику ван Леувену. Контракт 34-летнего игрока действует до лета 2025 года.

В нынешнем сезоне Денис провел по матчу в Первой лиге и Кубке Украины.