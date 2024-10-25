Украина. Вторая лига25 октября 2024, 17:12 |
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Экс-игрок сборной Украины и Динамо дебютировал во Второй лиге
Гармаш сыграл за вторую команду Металлиста 1925
25 октября 2024, 17:12 |
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В составе второй команды «Металлиста 1925», которая выступает во Второй лиге, дебютировал известный полузащитник Денис Гармаш. Экс-игрок сборной Украины и «Динамо Киев» отыграл 70 минут против «Чайки».
Харьковчане уступили 0:3.
Гармаш еще в конце лета был переведен в дубль команды, так как оказался не нужен наставнику Патрику ван Леувену. Контракт 34-летнего игрока действует до лета 2025 года.
В нынешнем сезоне Денис провел по матчу в Первой лиге и Кубке Украины.
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