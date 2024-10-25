Украина. Первая лига25 октября 2024, 12:00 | Обновлено 25 октября 2024, 12:35
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Первая лига. 14-й тур, 25 октября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 25 октября видеотрансляции матчей 14-го тура Первой лиги
25 октября 2024, 12:00 | Обновлено 25 октября 2024, 12:35
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25 октября проходят поединки 14-го тура Первой лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию матчей игрового дня.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Первая лига. 14-й тур, 25 октября
- 12:00. Виктория Сумы – Полтава
- 12:30. Металлург Запорожье – ФСК Мариуполь
- 13:00. Кремень Кременчуг – Кудровка
Турнирная таблица
12:00. Виктория Сумы – Полтава
12:30. Металлург Запорожье – ФСК Мариуполь
13:00. Кремень Кременчуг – Кудровка
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