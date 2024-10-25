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Первая лига
Кремень
25.10.2024 13:00 - : -
Кудровка
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Украина. Первая лига
25 октября 2024, 12:00 | Обновлено 25 октября 2024, 12:35
136
0

Первая лига. 14-й тур, 25 октября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 25 октября видеотрансляции матчей 14-го тура Первой лиги

25 октября 2024, 12:00 | Обновлено 25 октября 2024, 12:35
136
0
Первая лига. 14-й тур, 25 октября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Металлург

25 октября проходят поединки 14-го тура Первой лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию матчей игрового дня.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первая лига. 14-й тур, 25 октября

  • 12:00. Виктория Сумы – Полтава
  • 12:30. Металлург Запорожье – ФСК Мариуполь
  • 13:00. Кремень Кременчуг – Кудровка

Турнирная таблица

12:00. Виктория Сумы – Полтава

12:30. Металлург Запорожье – ФСК Мариуполь

13:00. Кремень Кременчуг – Кудровка

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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