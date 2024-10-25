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Лига Европы
Мальмё
24.10.2024 22:00 – FT 0 : 1
Олимпиакос Пирей
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Лига Европы
25 октября 2024, 11:33 | Обновлено 25 октября 2024, 11:56
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0

Мальме – Олимпиакос – 0:1. Как не забили пенальти? Видео гола

Смотрите видеообзор матча 3-го тура Лиги Европы

25 октября 2024, 11:33 | Обновлено 25 октября 2024, 11:56
99
0
Мальме – Олимпиакос – 0:1. Как не забили пенальти? Видео гола
Getty Images/Global Images Ukraine. Мальме – Олимпиакос

В рамках третьего тура Лиги Европы, который состоялся 24 октября, сыграли шведский «Мальме» и греческий «Олимпиакос». Гости победили с минимальным счетом 1:0.

Главной звездой встречи стал форвард греческой команды Аюб Эль-Кааби – на 30-й минуте забил единственный гол в матче, получил желтую карточку в начале второго тайма, а на 83-й минуте не реализовал пенальти.

Победа позволила «Олимпиакосу» подняться на 12 место с 6 баллами; «Мальме» с 3 очками оказался лишь на 25 позиции.

Лига Европы, 3-й тур. 24 октября.

Мальме – Олимпиакос – 0:1

Гол: Эль-Кааби, 30

Видеообзор матча:

События матча

30’
ГОЛ ! Мяч забил Аюб Эль-Кааби (Олимпиакос Пирей).
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Лига Европы Мальме Олимпиакос Пирей видео голов и обзор Аюб Эль-Кааби
Микола Титюк
Микола Титюк Sport.ua
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