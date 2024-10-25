Мальме – Олимпиакос – 0:1. Как не забили пенальти? Видео гола
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В рамках третьего тура Лиги Европы, который состоялся 24 октября, сыграли шведский «Мальме» и греческий «Олимпиакос». Гости победили с минимальным счетом 1:0.
Главной звездой встречи стал форвард греческой команды Аюб Эль-Кааби – на 30-й минуте забил единственный гол в матче, получил желтую карточку в начале второго тайма, а на 83-й минуте не реализовал пенальти.
Победа позволила «Олимпиакосу» подняться на 12 место с 6 баллами; «Мальме» с 3 очками оказался лишь на 25 позиции.
Лига Европы, 3-й тур. 24 октября.
Мальме – Олимпиакос – 0:1
Гол: Эль-Кааби, 30
Видеообзор матча:
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