В рамках третьего тура Лиги Европы, который состоялся 24 октября, сыграли шведский «Мальме» и греческий «Олимпиакос». Гости победили с минимальным счетом 1:0.

Главной звездой встречи стал форвард греческой команды Аюб Эль-Кааби – на 30-й минуте забил единственный гол в матче, получил желтую карточку в начале второго тайма, а на 83-й минуте не реализовал пенальти.

Победа позволила «Олимпиакосу» подняться на 12 место с 6 баллами; «Мальме» с 3 очками оказался лишь на 25 позиции.

Лига Европы, 3-й тур. 24 октября.

Мальме – Олимпиакос – 0:1

Гол: Эль-Кааби, 30

Видеообзор матча: