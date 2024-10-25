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25 октября 2024, 11:31 | Обновлено 25 октября 2024, 11:53
253
0

Стало известно, кто может сменить Манчини в сборной Саудовской Аравии

Эрве Ренар может снова возглавить саудитов

25 октября 2024, 11:31 | Обновлено 25 октября 2024, 11:53
253
0
Стало известно, кто может сменить Манчини в сборной Саудовской Аравии
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрве Ренар

Итальянский специалист Роберто Манчини покинул пост главного тренера сборной Саудовской Аравии. Футбольные органы страны уже начали активно искать альтернативу.

Как пишет итальянский инсайдер Николо Скира, одним из вариантов является возвращение французского специалиста Эрве Ренара, который в свое время уже возглавлял саудитов.

Стоит отметить, Ренар работал со сборной Саудовской Аравии в период с 2019 по 2023 год. Потом Эрве возглавлял женскую сборную Франции.

Напомним, Саудовская Аравия занимает 3-е место в турнирной таблице группы С 3-го раунда квалификации среди азиатских сборных на ЧМ-2026.

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Эрве Ренар Роберто Манчини назначение тренера сборная Саудовской Аравии по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Николо Скира
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