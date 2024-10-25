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Лига Европы
Атлетик Бильбао
24.10.2024 22:00 – FT 1 : 0
Славия Прага
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Лига Европы
25 октября 2024, 11:01 | Обновлено 25 октября 2024, 11:02
28
0

Атлетик – Славия – 1:0. Кто принес победу испанскому клубу? Видео гола

Смотрите видеообзор матча 3-го тура Лиги Европы

25 октября 2024, 11:01 | Обновлено 25 октября 2024, 11:02
28
0
Атлетик – Славия – 1:0. Кто принес победу испанскому клубу? Видео гола
Getty Images/Global Images Ukraine. Атлетик – Славия

24 октября в третьем туре Лиги Европы сыграли испанский «Атлетик Бильбао» и чешская «Славия Прага». Матч закончился минимальной победой хозяев со счетом 1:0.

Лидер испанского клуба Нико Уильямс открыл счет уже на 15-й минуте. Этот гол так и остался единственным в матче.

«Славия Прага» играла намного активнее после пропущенного мяча, больше контролировала мяч, чаще била по воротах, однако все их усилия не конвертировались в забитый гол.

Несмотря на поражение, «Атлетик Бильбао» остался в топ-8, имея в своем активе 7 баллов. «Славия Прага» набрала 4 очка и поднялась на 16 позицию

Лига Европы, 3-й тур. 24 октября.

Атлетик – Славия – 1:0

Гол: Уильямс, 15

Видеообзор матча:

События матча

33’
ГОЛ ! Мяч забил Нико Уильямс (Атлетик Бильбао).
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Лига Европы Атлетик Бильбао Славия Прага видео голов и обзор Нико Уильямс
Микола Титюк
Микола Титюк Sport.ua
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