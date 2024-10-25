24 октября в третьем туре Лиги Европы сыграли испанский «Атлетик Бильбао» и чешская «Славия Прага». Матч закончился минимальной победой хозяев со счетом 1:0.

Лидер испанского клуба Нико Уильямс открыл счет уже на 15-й минуте. Этот гол так и остался единственным в матче.

«Славия Прага» играла намного активнее после пропущенного мяча, больше контролировала мяч, чаще била по воротах, однако все их усилия не конвертировались в забитый гол.

Несмотря на поражение, «Атлетик Бильбао» остался в топ-8, имея в своем активе 7 баллов. «Славия Прага» набрала 4 очка и поднялась на 16 позицию

Лига Европы, 3-й тур. 24 октября.

Атлетик – Славия – 1:0

Гол: Уильямс, 15

Видеообзор матча: