Атлетик – Славия – 1:0. Кто принес победу испанскому клубу? Видео гола
Смотрите видеообзор матча 3-го тура Лиги Европы
24 октября в третьем туре Лиги Европы сыграли испанский «Атлетик Бильбао» и чешская «Славия Прага». Матч закончился минимальной победой хозяев со счетом 1:0.
Лидер испанского клуба Нико Уильямс открыл счет уже на 15-й минуте. Этот гол так и остался единственным в матче.
«Славия Прага» играла намного активнее после пропущенного мяча, больше контролировала мяч, чаще била по воротах, однако все их усилия не конвертировались в забитый гол.
Несмотря на поражение, «Атлетик Бильбао» остался в топ-8, имея в своем активе 7 баллов. «Славия Прага» набрала 4 очка и поднялась на 16 позицию
Лига Европы, 3-й тур. 24 октября.
Атлетик – Славия – 1:0
Гол: Уильямс, 15
Видеообзор матча:
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Тайсон не считает украинца мощным панчером
Смотрите видеотрансляцию матча 3-го тура Лиги Европы 2024/25