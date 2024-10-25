«Вызвать на разговор». Легенда Динамо нашел виновного в матче с Ромой

Легендарный защитник киевского «Динамо» Олег Кузнецов подвел итоги поражения киевлян в матче против римской «Ромы» в третьем туре основного раунда Лиги Европы (0:1).

«Понятно, что все мнения «Динамо» были о предстоящем матче с «Шахтером», что и послужило причиной ротации. Никогда раньше «Динамо» под руководством Александра Шовковского не играло в три центральных защитника, и если бы вышло против этой экспериментальной «Ромы» основой, то и о хорошем результате могло бы мечтать. Но все видели, на что была сделана ставка. Кстати, в этой игре подтвердилось мнение, что у «Динамо» в текущем сезоне нет двух равноценных составов для выступления на евроарене. Для чемпионата Украины – да, должно, однако, не больше этого.

Ошибка Тараса Михавко? Это элементарная расхлябанность. До этого Михавко слышал в свой адрес много хороших слов, немало комплиментов. Но то, что произошло в поединке с «Ромой» спускать нельзя… Михавка нужно вызвать на разговор и, образно говоря, щелкнуть по носу», – сказал Кузнецов.

Ранее сам Тарас Михавко высказался по поводу пенальти, которое принесло «Роме» минимальную победу над «Динамо»