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Лига Европы
25 октября 2024, 10:47 | Обновлено 25 октября 2024, 10:49
920
1

«Вызвать на разговор». Легенда Динамо нашел виновного в матче с Ромой

Олег Кузнецов раскритиковал Тараса Михавка

25 октября 2024, 10:47 | Обновлено 25 октября 2024, 10:49
920
1
«Вызвать на разговор». Легенда Динамо нашел виновного в матче с Ромой
Getty Images/Global Images Ukraine. «Рома» – «Динамо»

Легендарный защитник киевского «Динамо» Олег Кузнецов подвел итоги поражения киевлян в матче против римской «Ромы» в третьем туре основного раунда Лиги Европы (0:1).

«Понятно, что все мнения «Динамо» были о предстоящем матче с «Шахтером», что и послужило причиной ротации. Никогда раньше «Динамо» под руководством Александра Шовковского не играло в три центральных защитника, и если бы вышло против этой экспериментальной «Ромы» основой, то и о хорошем результате могло бы мечтать. Но все видели, на что была сделана ставка. Кстати, в этой игре подтвердилось мнение, что у «Динамо» в текущем сезоне нет двух равноценных составов для выступления на евроарене. Для чемпионата Украины – да, должно, однако, не больше этого.

Ошибка Тараса Михавко? Это элементарная расхлябанность. До этого Михавко слышал в свой адрес много хороших слов, немало комплиментов. Но то, что произошло в поединке с «Ромой» спускать нельзя… Михавка нужно вызвать на разговор и, образно говоря, щелкнуть по носу», – сказал Кузнецов.

Ранее сам Тарас Михавко высказался по поводу пенальти, которое принесло «Роме» минимальную победу над «Динамо»

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Олег Кузнецов (футбол) Динамо Киев Рома Рим Лига Европы Тарас Михавко Рома - Динамо
Олег Вахоцкий Источник: Footboom
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Nick.Grabowski
Краще би Кузнецов навчив захисників ДК грати в захисті (якщо звісно знає та розуміє як потрібно грати).
Та й проаналізувати показники індивідуальної гри, швидкості, витривалості + фізичної сили (потужності) не завадило би.
Мат та клацання по носу - тут не допоможуть. Шовковський (коли грав) та Бущан любили та люблять спілкуватися матом із захисниками (це був їх професійний максимум). 
Якщо гравець системно не виконує свої функції - сідає на лаву запасних без матів та клацання. 
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