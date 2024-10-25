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  4. Левченко оценил возможный трансфер лидера Полесья в Европу
Украина. Премьер лига
25 октября 2024, 09:56 | Обновлено 25 октября 2024, 09:59
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0

Левченко оценил возможный трансфер лидера Полесья в Европу

«Фейеноорд» интересуется Александром Назаренко

25 октября 2024, 09:56 | Обновлено 25 октября 2024, 09:59
450
0
Левченко оценил возможный трансфер лидера Полесья в Европу
ФК Полесье. Александр Назаренко

Бывший украинский футболист Евгений Левченко, ныне возглавляющий профсоюз футболистов из Нидерландов (VVCS), прокомментировал слухи о возможном трансфере Александра Назаренко в «Фейеноорд».

«Из того, что мне известно, конкретных разговоров нет. Я не исключаю того, что Саша где-то в списках скаутов «Фейеноорда» может присутствовать, но это не лонг-лист и не шорт-лист. Потенциально это игрок, который может быть на карандаше «Фейеноорда», – сказал Левченко.

Стоит отметить, что Александр Назаренко дебютировал за национальную сборную Украины в октябрьских матчах. В настоящее время полузащитник готовится к матчу УПЛ против «Колоса».

Напомним, матч «Полесье» – «Колос» состоится сегодня, 25 октября. Старт встречи ожидается в 18.00 по киевскому времени.

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Фейеноорд Александр Назаренко (футбол) Евгений Левченко Полесье Житомир трансферы трансферы УПЛ
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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