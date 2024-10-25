Левченко оценил возможный трансфер лидера Полесья в Европу

Бывший украинский футболист Евгений Левченко, ныне возглавляющий профсоюз футболистов из Нидерландов (VVCS), прокомментировал слухи о возможном трансфере Александра Назаренко в «Фейеноорд».

«Из того, что мне известно, конкретных разговоров нет. Я не исключаю того, что Саша где-то в списках скаутов «Фейеноорда» может присутствовать, но это не лонг-лист и не шорт-лист. Потенциально это игрок, который может быть на карандаше «Фейеноорда», – сказал Левченко.

Стоит отметить, что Александр Назаренко дебютировал за национальную сборную Украины в октябрьских матчах. В настоящее время полузащитник готовится к матчу УПЛ против «Колоса».

Напомним, матч «Полесье» – «Колос» состоится сегодня, 25 октября. Старт встречи ожидается в 18.00 по киевскому времени.