Игроку сборной Украины подарят квартиру за вызов. Кто счастливчик?
Александр Назаренко получит сюрприз от президента «Полесья»
24-летний футболист житомирского «Полесья» Александр Назаренко дебютировал за сборную Украины в октябрьских матчах Лиги наций.
По информации украинского журналиста Игоря Бурбаса, Назаренко получит приятный сюрприз от президента «Полесья» Геннадия Буткевича. В житомирской команде есть правило – если игрока впервые вызывают в сборную Украины ему дарят квартиру.
Назаренко мощно начал сезон 2024/25 за «Полесье», забив в десяти матчах семь голов и сделав пять ассистов. Ранее сообщалось, что игроком заинтересовался «Фейенорд».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Фабио Уордли назвал украинца лучшим боксером в мире
После ошибки Ивана Варфоломеева гол на 21-й минуте забил Милан Алексич