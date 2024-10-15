Игроку сборной Украины подарят квартиру за вызов. Кто счастливчик?

24-летний футболист житомирского «Полесья» Александр Назаренко дебютировал за сборную Украины в октябрьских матчах Лиги наций.

По информации украинского журналиста Игоря Бурбаса, Назаренко получит приятный сюрприз от президента «Полесья» Геннадия Буткевича. В житомирской команде есть правило – если игрока впервые вызывают в сборную Украины ему дарят квартиру.

Назаренко мощно начал сезон 2024/25 за «Полесье», забив в десяти матчах семь голов и сделав пять ассистов. Ранее сообщалось, что игроком заинтересовался «Фейенорд».