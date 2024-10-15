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  4. Игроку сборной Украины подарят квартиру за вызов. Кто счастливчик?
Украина. Премьер лига
15 октября 2024, 22:06 |
2517
1

Игроку сборной Украины подарят квартиру за вызов. Кто счастливчик?

Александр Назаренко получит сюрприз от президента «Полесья»

15 октября 2024, 22:06 |
2517
1
Игроку сборной Украины подарят квартиру за вызов. Кто счастливчик?
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Назаренко

24-летний футболист житомирского «Полесья» Александр Назаренко дебютировал за сборную Украины в октябрьских матчах Лиги наций.

По информации украинского журналиста Игоря Бурбаса, Назаренко получит приятный сюрприз от президента «Полесья» Геннадия Буткевича. В житомирской команде есть правило – если игрока впервые вызывают в сборную Украины ему дарят квартиру.

Назаренко мощно начал сезон 2024/25 за «Полесье», забив в десяти матчах семь голов и сделав пять ассистов. Ранее сообщалось, что игроком заинтересовался «Фейенорд».

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Александр Назаренко (футбол) Полесье Житомир Геннадий Буткевич Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу сборная Украины по футболу
Дмитро Олійник Источник: Игорь Бурбас
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