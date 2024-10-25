Моуриньо обратился к английским СМИ после матча с МЮ. Что сказал?

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуриньо подвел итоги ничейного матча с «Манчестер Юнайтед» в третьем туре основного этапа Лиги Европы (1:1). Португалец похвалил своих подопечных.

«Это они заработали очко в матче с нами, а не мы с ними. Мы играли отлично. Если мы будем так играть в чемпионате Турции, то уничтожим всех. Мы, конечно, играли против команды более высокого уровня. У АПЛ больше мастерства, более высокая интенсивность.

Думаю, ребята провели отличный матч. Возможно, в Англии будут обсуждать двух-трех не сыгравших футболистов «МЮ», но они не знают, сколько потерь было у нас. Нам пришлось решать безумную головоломку. Наше выступление было выдающимся, я не мог просить большего.

Знаю, английская пресса будет писать, что «МЮ» сыграл не лучшим образом, но было бы справедливо сказать, что мы провели выдающийся матч и играли лучше соперника. Для «МЮ» это хороший результат», – сказал Жозе.

Ранее португалец прокомментировал свое удаление в матче против «красных дьяволов», обратившись к арбитру.