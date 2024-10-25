Бальданци оценил победу над Динамо. Он заработал пенальти для Довбика
Римляне одержали минимальную победу в матче
Римская «Рома» минимально победила киевское «Динамо» в матче третьего тура основного раунда Лиги Европы. Единственный гол во встрече забил украинец Артем Довбик, реализовавший пенальти.
Полузащитник «волков» Томмазо Бальданци, заработавший 11-метровый в ворота киевлян, подвел итоги игры, похвалив своих партнеров
«Я думаю, что мы провели отличный матч против «Динамо», мы сыграли хорошо. Мы могли забить больше голов, могли завершить игру раньше, еще в первом тайме, даже во втором, поэтому, скажем так, мы справились хорошо в конце. Но сегодня, на мой взгляд, мы можем быть удовлетворены, потому что нам потребовались три очка, и мы привезли их домой.
Мы хорошо двигались, как просил тренер. Думаю, мы могли забить раньше, но то, что нам удалось не пропустить в последние минуты, как это было с «Атлетиком», несомненно свидетельствует, что это менталитет, над которым мы работаем.
Мы привезли три очка, я считаю, что это очень важно. Мы еще не выиграли в Европе, но будем наслаждаться этой победой, но уже начнем готовиться к следующему матчу», – сказал Томмазо.
Ранее Артем Довбик прокомментировал победу над киевским «Динамо».
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