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  4. Бальданци оценил победу над Динамо. Он заработал пенальти для Довбика
Лига Европы
25 октября 2024, 09:01 |
321
0

Бальданци оценил победу над Динамо. Он заработал пенальти для Довбика

Римляне одержали минимальную победу в матче

25 октября 2024, 09:01 |
321
0
Бальданци оценил победу над Динамо. Он заработал пенальти для Довбика
Getty Images/Global Images Ukraine. Томмазо Бальданци

Римская «Рома» минимально победила киевское «Динамо» в матче третьего тура основного раунда Лиги Европы. Единственный гол во встрече забил украинец Артем Довбик, реализовавший пенальти.

Полузащитник «волков» Томмазо Бальданци, заработавший 11-метровый в ворота киевлян, подвел итоги игры, похвалив своих партнеров

«Я думаю, что мы провели отличный матч против «Динамо», мы сыграли хорошо. Мы могли забить больше голов, могли завершить игру раньше, еще в первом тайме, даже во втором, поэтому, скажем так, мы справились хорошо в конце. Но сегодня, на мой взгляд, мы можем быть удовлетворены, потому что нам потребовались три очка, и мы привезли их домой.

Мы хорошо двигались, как просил тренер. Думаю, мы могли забить раньше, но то, что нам удалось не пропустить в последние минуты, как это было с «Атлетиком», несомненно свидетельствует, что это менталитет, над которым мы работаем.

Мы привезли три очка, я считаю, что это очень важно. Мы еще не выиграли в Европе, но будем наслаждаться этой победой, но уже начнем готовиться к следующему матчу», – сказал Томмазо.

Ранее Артем Довбик прокомментировал победу над киевским «Динамо».

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Рома Рим Динамо Киев Томмазо Бальданци Рома - Динамо Лига Европы
Олег Вахоцкий Источник: Tuttomercatoweb
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