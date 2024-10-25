В УЕФА оценили поражение Динамо в Риме от Ромы

24 октября в Риме состоялся матч 3-го тура основной стадии Лиги Европы, в котором киевское «Динамо» проиграло местной «Роме» со счетом 0:1.

Автором единственного гола в поединке стал украинский нападающий римлян Артем Довбик, который на 23-й минуте реализовал пенальти.

«Рома» заслужила свою первую победу в Лиге Европы в этом сезоне. Пенальти Довбика обеспечил им преимущество в первом тайме, но после перерыва они заиграли лучше и могли бы выиграть с большим комфортом, удерживая «Динамо» в игре до финального свистка. Однако гости редко стремились забить свой первый гол в этом сезоне», – гласит вердикт пресс-службы УЕФА к матчу «Рома» – «Динамо».

Напомним, Александр Шовковский дал оценку матчу «Динамо» с «Ромой».