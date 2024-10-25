26.10.2024 17:00 - : -
Англия25 октября 2024, 10:09 |
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Манчестер Сити – Саутгемптон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 26 октября в 17:00 матч чемпионата Англии
25 октября 2024, 10:09 |
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В субботу, 26 октября, состоится матч 9-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Саутгемптон».
Игра пройдет в Манчестере на стадионе «Сити оф Манчестер».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 17:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.
Манчестер Сити – Саутгемптон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Манчестер Сити – СаутгемптонСмотреть трансляцию
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