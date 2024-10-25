Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Манчестер Сити – Саутгемптон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Англии
Манчестер Сити
26.10.2024 17:00 - : -
Саутгемптон
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
25 октября 2024, 10:09 |
21
0

Манчестер Сити – Саутгемптон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 26 октября в 17:00 матч чемпионата Англии

25 октября 2024, 10:09 |
21
0
Манчестер Сити – Саутгемптон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Манчестер Сити

В субботу, 26 октября, состоится матч 9-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Саутгемптон».

Игра пройдет в Манчестере на стадионе «Сити оф Манчестер».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 17:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.

Манчестер Сити – Саутгемптон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Манчестер Сити – Саутгемптон
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА АПЛ

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку

По теме:
Моуриньо сделал неожиданное заявление по поводу своего будущего
ФОТО. Зинченко рассекретил диалог с Бернарду Силвой – вышло весело
ФОТО. Это были самые невероятные 24 часа в моей жизни! Грилиш, ты ли это?
Манчестер Сити Саутгемптон Манчестер Сити - Саутгемптон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига смотреть онлайн
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сразу две футбольные сборные согласились сыграть с россией. Кто опозорился?
Футбол | 25 октября 2024, 08:13 2
Сразу две футбольные сборные согласились сыграть с россией. Кто опозорился?
Сразу две футбольные сборные согласились сыграть с россией. Кто опозорился?

С террористами согласились играть Бруней и Сирия

Не безнадежное поражение. Динамо с минимальным счетом проиграло Роме
Футбол | 24 октября 2024, 21:36 282
Не безнадежное поражение. Динамо с минимальным счетом проиграло Роме
Не безнадежное поражение. Динамо с минимальным счетом проиграло Роме

Киевляне потерпели третье поражение в основном раунде Лиги Европы

Панатинаикос – Челси – 1:4. Суперматч от Мудрика. Видео голов и обзор
Футбол | 25.10.2024, 03:55
Панатинаикос – Челси – 1:4. Суперматч от Мудрика. Видео голов и обзор
Панатинаикос – Челси – 1:4. Суперматч от Мудрика. Видео голов и обзор
В Лондоне дали оценку игре Мудрика против Панатинаикоса в Лиге конференций
Футбол | 25.10.2024, 09:08
В Лондоне дали оценку игре Мудрика против Панатинаикоса в Лиге конференций
В Лондоне дали оценку игре Мудрика против Панатинаикоса в Лиге конференций
«Кусок дерьма, помочусь на него». Фьюри – о планах после реванша с Усиком
Бокс | 24.10.2024, 12:30
«Кусок дерьма, помочусь на него». Фьюри – о планах после реванша с Усиком
«Кусок дерьма, помочусь на него». Фьюри – о планах после реванша с Усиком
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Топ-10 действующих футболистов с наибольшим числом хет-триков за карьеру
Топ-10 действующих футболистов с наибольшим числом хет-триков за карьеру
23.10.2024, 17:30 2
Футбол
Легендарный Леннокс Льюис назвал самого сложного соперника. И это не Тайсон
Легендарный Леннокс Льюис назвал самого сложного соперника. И это не Тайсон
23.10.2024, 08:55 13
Бокс
«Он это потеряет» Миллер назвал победителя возможного реванша Усик – Дюбуа
«Он это потеряет» Миллер назвал победителя возможного реванша Усик – Дюбуа
24.10.2024, 01:32 1
Бокс
ВИДЕО. Дождались! Мудрик забил первый гол за Челси в сезоне 2024/25
ВИДЕО. Дождались! Мудрик забил первый гол за Челси в сезоне 2024/25
24.10.2024, 21:00 12
Футбол
Фьюри оценил силу удара Усика и сравнил ее с мощностью Уайлдера
Фьюри оценил силу удара Усика и сравнил ее с мощностью Уайлдера
24.10.2024, 19:16
Бокс
Рома – Динамо. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Рома – Динамо. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
24.10.2024, 18:05 354
Футбол
«У нас нет времени». Турки Аль-Шейх перепутал реальный возраст Усика
«У нас нет времени». Турки Аль-Шейх перепутал реальный возраст Усика
24.10.2024, 11:01
Бокс
Максимов принял решение относительно предложения от Ворсклы
Максимов принял решение относительно предложения от Ворсклы
23.10.2024, 09:25 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем