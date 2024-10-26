26 октября на «Этихад» пройдет матч 9-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Манчестер Сити» встретится с «Саутгемптоном». Поединок начнется в 17:00 по киевскому времени.

Манчестер Сити

Команда в прошлом сезоне все-таки смогла сохранить чемпионский титул в Англии, опередив Арсенал всего на пару очков. Сейчас ситуация изначально была непростой из-за довольно неожиданного решения летом в плане усиления ограничиться покупкой Савио в сочетании с возвращением после годичной командировки в Барселону Гюндогана. Но когда к продаже Альвареса прибавились травмы Бобба и особенно Родри, при хронических проблемах со здоровьем явно сдающего Де Брюйне, это начало сказываться даже при невероятной результативности Холанда. Чемпион чуть не проиграл (дома, в большинстве!) статусный поединок с канонирами, главным соперником, потом сыграл только 1:1 с Ньюкаслом. Хотя львиная часть матчей все-таки приносит победы. Пусть и иногда такие тяжелые, как с Вулверхэмптоном, когда снова Стоунз забивал на 90+ минуте. Зато на этой неделе с пражской Спартой не было ни малейших проблем - выиграли 5:0.

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Саутгемптон

Клуб разочаровал в позапрошлом сезоне, когда номинальный претендент на еврокубки рухнул в Чемпионшип. Да и в розыгрыше 2023/2024 потенциальный фаворит дивизиона не впечатлил, но все-таки свою задачу выполнил, и вернулся в Премьер-Лигу с ходу, пусть и через стыковые поединки. Вот только на новом-старом уровне у святых откровенно мало получалось. Выигрывали они только в Кубке Лиги, и то Эвертон там выбили только в серии пенальти. А в АПЛ их не обыграл на стартовом отрезке лишь другой новичок дивизиона, Ипсвич. После паузы на игры сборных, с Лестером повели 2:0 к середине 1-го тайма, но в итоге и там проиграли, уступив 2:3.

Статистика личных встреч

В этой паре доминируют, закономерно, горожане. Но в начале прошлого года святые в Кубке Лиги их обыгрывали 2:0.

Прогноз

Букмекерские конторы ждут разгрома. Тот случай, когда фавориту будет сложно создать себе проблемы - ставим на хозяев с форой -2,5 голов (коэффициент - 1,89).