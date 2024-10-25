ВИДЕО. Первые слова Максимова после возвращения в Ворсклу. Что сказал?

Вчера, 24 октября, полтавская «Ворскла» официально объявила о возвращении Юрия Максимова на должность главного тренера команды. Специалист коротко прокомментировал свое предназначение.

«Приятно вернуться в команду, где работал. В Полтаве остались друзья и футболисты, с которыми работал. Мы понимаем, в каком положении находится команда. У них есть энтузиазм и желание исправить ситуацию, в которой находится «Ворскла», – сказал Максимов.

Напомним, в текущем сезоне «Ворскла» занимает 12 строчку турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 9 турнирных пунктов. Следующий матч в УПЛ подопечные Максимова проведут против «Вереса»

Ранее сообщалось, что защитник «Вереса» пропустит матч УПЛ против «зелено-белых».