ВИДЕО. Первые слова Максимова после возвращения в Ворсклу. Что сказал?
Специалист готовится исправлять турнирное положение команды
Вчера, 24 октября, полтавская «Ворскла» официально объявила о возвращении Юрия Максимова на должность главного тренера команды. Специалист коротко прокомментировал свое предназначение.
«Приятно вернуться в команду, где работал. В Полтаве остались друзья и футболисты, с которыми работал. Мы понимаем, в каком положении находится команда. У них есть энтузиазм и желание исправить ситуацию, в которой находится «Ворскла», – сказал Максимов.
Напомним, в текущем сезоне «Ворскла» занимает 12 строчку турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 9 турнирных пунктов. Следующий матч в УПЛ подопечные Максимова проведут против «Вереса»
Ранее сообщалось, что защитник «Вереса» пропустит матч УПЛ против «зелено-белых».
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