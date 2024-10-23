Защитник «Вереса» пропустит матч с «Ворсклой»

Как стало известно Sport.ua в календарном матче 10 тура УПЛ с с «Черноморцем» правый защитник «Вереса» Евгений Морозко был заменен из-за повреждения.

По имеющейся информации у Морозко снова возникли проблемы с пяткой, он пропустил вчерашнюю тренировку и не сможет принять участия в очередном поединке с «Ворсклой», который состоится 27 октября.

Есть и приятная новость для ривненских болельщиков. Вратарь Андрей Кожухарь восстановился после повреждения бедра и уже тренируется в общей группе.

Сейчас «Верес» занимает в УПЛ 11 место, набрав десять очков.

Ранее мы сообщали, что 20 октября «Верес» сыграл вничью с «Черноморцем» (1:1) в Одессе. Автор гола Семен Вовченко прокомментировал свой результативный удар.