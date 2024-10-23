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Украина. Премьер лига
23 октября 2024, 13:54 | Обновлено 23 октября 2024, 14:06
85
0

Защитник «Вереса» пропустит матч с «Ворсклой»

У Морозка проблемы с пяткой

23 октября 2024, 13:54 | Обновлено 23 октября 2024, 14:06
85
0
Защитник «Вереса» пропустит матч с «Ворсклой»
НК Верес. Евгений Морозко

Как стало известно Sport.ua в календарном матче 10 тура УПЛ с с «Черноморцем» правый защитник «Вереса» Евгений Морозко был заменен из-за повреждения.

По имеющейся информации у Морозко снова возникли проблемы с пяткой, он пропустил вчерашнюю тренировку и не сможет принять участия в очередном поединке с «Ворсклой», который состоится 27 октября.

Есть и приятная новость для ривненских болельщиков. Вратарь Андрей Кожухарь восстановился после повреждения бедра и уже тренируется в общей группе.

Сейчас «Верес» занимает в УПЛ 11 место, набрав десять очков.

Ранее мы сообщали, что 20 октября «Верес» сыграл вничью с «Черноморцем» (1:1) в Одессе. Автор гола Семен Вовченко прокомментировал свой результативный удар.

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Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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