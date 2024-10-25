ПЯТЕНКО: «По игровому тонусу наша сборная имеет перевес над Турцией»

Женская сборная Украины завершает подготовку к гостевому матчу первого раунда плей-офф отбора Евро-2025 с Турцией, который состоится 25 октября в Стамбуле. Руководитель женской сборной Украины Владимир Пятенко рассказал о последних новостях из лагеря команды:

– Собрались вместе в турецкой Анталье. Основная часть игроков сборной доставалась из Киева транзитом через Кишинев, уже потом присоединились и легионеры для проведения краткосрочного сбора перед экзаменом в Стамбуле.

В составе украинской делегации произошло только одно изменение: вместо травмированного вратаря Дарьи Келюшик из «Колоса» вызвали Екатерину Боклач из французского «Марселя».

– Как бы вы оценили игровой тонус подопечных?

– В этом аспекте у нас есть преимущество над турчанками, ведь новый сезон у нас начался раньше. Потому украинские сборницы уже провели по семь-восемь официальных матчей. Это, конечно, плюс. Теперь важно за те несколько дней, которые предоставлены для подготовки, отшлифовать игровые связи, все-таки последний раз команда собиралась еще в июле. Конечно, очень хочется, чтобы обошлось без серьезных травм.

– Информации о будущих оппонентах хватает?

– Грех сетовать. Уже подробно проанализировали видеоматериалы об игре турчанок. Плюс у меня были длительные разговоры с теми подопечными, которые выступают в чемпионате Турции. Кстати, почти все футболистки этой сборной играют на родине. Пытаемся учесть каждый нюанс, в частности, нельзя недооценивать 12-го игрока хозяек. Им будет обеспечена поддержка шумных болельщиков. К этому постараемся быть готовыми.

– Какой путь из Антальи в Стамбул?

– 23 октября в Анталье мы провели занятие, после обеда – путешествие в Стамбул. 24 октября – предыгровая тренировка на стадионе «Эсенлер». Будем настраиваться продемонстрировать свои лучшие качества и одержать победу.