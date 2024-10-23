ФОТО. Женская сборная Украины прибула в Стамбул на матч с Турцией

Женская сборная Украины по футболу под руководством Владимира Пятенко прибыла в Стамбул, столицу Турции.

Сине-желтая команда готовится к решающим матчам квалификации Евро-2025. Наставник сине-желтых рассчитывает на 22 игроков.

Женская сборная Украины в первом раунде плей-офф отбора Евро-2025 встретится с командой Турции.

Первый поединок украинки проведут 25 октября в Стамбуле на арене Эсенлер. Вторая игра пройдет 29 октября в Кишиневе на стадионе Зимбру.

Время начала обоих поединков – 18:00 по киевскому времени.

ФОТО. Женская сборная Украины прибула в Стамбула на матч с Турцией