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Чемпионат Европы
22 октября 2024, 03:43 | Обновлено 22 октября 2024, 03:54
24
0

ВИДЕО. Женская сборная Украины продолжает подготовку к играм с Турцией

Сине-желтая команда готовится к решающим матчам квалификации Евро-2025

22 октября 2024, 03:43 | Обновлено 22 октября 2024, 03:54
24
0
ВИДЕО. Женская сборная Украины продолжает подготовку к играм с Турцией
УАФ

Женская сборная Украины по футболу под руководством Владимира Пятенко провела тренировку в турецкой Анталии.

Сине-желтая команда готовится к решающим матчам квалификации Евро-2025. Наставник сине-желтых рассчитывает на 22 игроков.

Женская сборная Украины в первом раунде плей-офф отбора Евро-2025 встретится с командой Турции.

Первый поединок украинки проведут 25 октября в Стамбуле на арене Эсенлер. Вторая игра пройдет 29 октября в Кишиневе на стадионе Зимбру. Время начала обоих поединков – 18:00 по киевскому времени.

ВИДЕО. Женская сборная Украины продолжает подготовку к играм с Турцией

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Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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