ФОТО. Женская сборная Украины провела занятие в тренажерном зале
Сине-желтые в плей-офф отбора Евро-2025 встретятся с Турцией
Женская сборная Украины по футболу под руководством Владимира Пятенко провела тренировку в тренажерном зале в турецкой Анталии.
Сине-желтая команда готовится к решающим матчам квалификации Евро-2025. Наставник сине-желтых рассчитывает на 22 игроков.
Женская сборная Украины в первом раунде плей-офф отбора Евро-2025 встретится с командой Турции.
Первый поединок украинки проведут 25 октября в Стамбуле на арене Эсенлер. Вторая игра пройдет 29 октября в Кишиневе на стадионе Зимбру. Время начала обоих поединков – 18:00 по киевскому времени.
ФОТО. Женская сборная Украины провела тренировку в Турции
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