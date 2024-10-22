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Чемпионат Европы
22 октября 2024, 03:23 | Обновлено 22 октября 2024, 03:43
44
0

ФОТО. Женская сборная Украины провела занятие в тренажерном зале

Сине-желтые в плей-офф отбора Евро-2025 встретятся с Турцией

22 октября 2024, 03:23 | Обновлено 22 октября 2024, 03:43
44
0
ФОТО. Женская сборная Украины провела занятие в тренажерном зале
УАФ

Женская сборная Украины по футболу под руководством Владимира Пятенко провела тренировку в тренажерном зале в турецкой Анталии.

Сине-желтая команда готовится к решающим матчам квалификации Евро-2025. Наставник сине-желтых рассчитывает на 22 игроков.

Женская сборная Украины в первом раунде плей-офф отбора Евро-2025 встретится с командой Турции.

Первый поединок украинки проведут 25 октября в Стамбуле на арене Эсенлер. Вторая игра пройдет 29 октября в Кишиневе на стадионе Зимбру. Время начала обоих поединков – 18:00 по киевскому времени.

ФОТО. Женская сборная Украины провела тренировку в Турции

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Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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