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  4. ШОВКОВСКИЙ: «Довбик? Был бы доволен, будь у Динамо такой форвард»
Лига Европы
25 октября 2024, 03:29 | Обновлено 25 октября 2024, 03:33
16
0

ШОВКОВСКИЙ: «Довбик? Был бы доволен, будь у Динамо такой форвард»

Александр прокомментировал игру Артема, который отличился в матче Ромы и киевлян в ЛЕ

25 октября 2024, 03:29 | Обновлено 25 октября 2024, 03:33
16
0
ШОВКОВСКИЙ: «Довбик? Был бы доволен, будь у Динамо такой форвард»
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Шовковский

24 октября прошел матч 3-го тура Лиги Европы 2024/25 между командами Рома Рим и Динамо Киев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Коллективы сыграли на стадионе Олимпико в столице Италии. Поединок завершился со счетом 1:0 в пользу волков.

После завершения встречи главный тренер киевлян Александр Шовковский прокомментировал игру украинского форварда римлян Артема Довбика, который стал единственным автором гола в этой игре:

«Я прекрасно знаю качества Артема, потому что работал в тренерском штабе национальной сборной Украины, в частности, во время Евро-2020, поэтому хорошо понимаю его сильные стороны.

Считаю, что это игрок высокого уровня, который дает «Роме» глубину атаки, может цепляться за мячи, навязывать борьбу в штрафной площадке. Среди его сильных индивидуальных качеств удары по воротам и борьба.

Полагаю, такие игроки украшают футбол. Рад за него, если говорить лично. Был бы доволен, будь у нас такой форвард», – сказал Шовковский.

Видеообзор матча Рома – Динамо

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Александр Шовковский Артем Довбик Рома Рим Динамо Киев Рома - Динамо Лига Европы
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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