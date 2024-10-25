ШОВКОВСКИЙ: «Довбик? Был бы доволен, будь у Динамо такой форвард»
Александр прокомментировал игру Артема, который отличился в матче Ромы и киевлян в ЛЕ
24 октября прошел матч 3-го тура Лиги Европы 2024/25 между командами Рома Рим и Динамо Киев.
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Коллективы сыграли на стадионе Олимпико в столице Италии. Поединок завершился со счетом 1:0 в пользу волков.
После завершения встречи главный тренер киевлян Александр Шовковский прокомментировал игру украинского форварда римлян Артема Довбика, который стал единственным автором гола в этой игре:
«Я прекрасно знаю качества Артема, потому что работал в тренерском штабе национальной сборной Украины, в частности, во время Евро-2020, поэтому хорошо понимаю его сильные стороны.
Считаю, что это игрок высокого уровня, который дает «Роме» глубину атаки, может цепляться за мячи, навязывать борьбу в штрафной площадке. Среди его сильных индивидуальных качеств удары по воротам и борьба.
Полагаю, такие игроки украшают футбол. Рад за него, если говорить лично. Был бы доволен, будь у нас такой форвард», – сказал Шовковский.
Видеообзор матча Рома – Динамо
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