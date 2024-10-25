Впереди – Кубок. Шахтер сыграет с Зарей во Львове, идет продажа билетов
Матч 1/8 финала Кубка Украины пройдет 30 октября в 18:00
Донецкий «Шахтер» сыграет в Кубке Украины с луганской «Зарей» во Львове.
Билеты на матч Кубка Украины поступили в продажу. Их можно приобрести на официальном сайте горняков, все билеты – именные.
Поединок 1/8 финала Кубка Украины состоится на «Арене Львов» в среду, 30 октября, в 18.00.
Стоимость билетов. Standard: 200 гривен. VIP-места (без пакета гостеприимства): 600 гривен. Sky Box (без пакета гостеприимства): 1100 гривен (за 1 место)
В сезоне 2024/25 продолжает действовать система динамических цен. При спросе и динамике продаж стоимость билетов будет расти.
Зрители должны строго соблюдать правила поведения на стадионе, в том числе во время воздушной тревоги.
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