Впереди – Кубок. Шахтер сыграет с Зарей во Львове, идет продажа билетов

Донецкий «Шахтер» сыграет в Кубке Украины с луганской «Зарей» во Львове.

Билеты на матч Кубка Украины поступили в продажу. Их можно приобрести на официальном сайте горняков, все билеты – именные.

Поединок 1/8 финала Кубка Украины состоится на «Арене Львов» в среду, 30 октября, в 18.00.

Стоимость билетов. Standard: 200 гривен. VIP-места (без пакета гостеприимства): 600 гривен. Sky Box (без пакета гостеприимства): 1100 гривен (за 1 место)

В сезоне 2024/25 продолжает действовать система динамических цен. При спросе и динамике продаж стоимость билетов будет расти.

Зрители должны строго соблюдать правила поведения на стадионе, в том числе во время воздушной тревоги.