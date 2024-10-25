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Украина. Премьер лига
25 октября 2024, 02:39 | Обновлено 25 октября 2024, 02:56
24
0

Шахтер начал продажу билетов на матч против Черноморца. Какова стоимость?

Поединки горняков во Львове проходят с ограниченным количеством зрителей

25 октября 2024, 02:39 | Обновлено 25 октября 2024, 02:56
24
0
Шахтер начал продажу билетов на матч против Черноморца. Какова стоимость?
ФК Шахтер Донецк

Матч 12 тура УПЛ «Шахтер» – «Черноморец» состоится на «Арене Львов» 2 ноября в 18:00.

Стартовала свободная продажа билетов на домашний поединок горняков. Приобрести их можно онлайн на сайте клуба. Все билеты – именные.

Стоимость билетов. Standard: 200 грн. VIP-места (без пакета гостеприимства): 600 гривен. Sky Box (без пакета гостеприимства): 1100 гривен (за 1 место).

В сезоне 2024/25 продолжает действовать система динамических цен. При спросе и динамике продаж стоимость билетов будет расти. Зрители должны строго соблюдать правила поведения на стадионе, в том числе во время воздушной тревоги.

После объявления воздушной тревоги все зрители должны пройти в укрытие согласно инструкциям стюардов или (в случае несогласия находиться в предназначенных для этого помещениях укрытий) немедленно покинуть территорию стадиона.

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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