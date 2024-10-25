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  4. ФОТО. Артем Бондаренко получил приз лучшему игроку Шахтера в сентябре
Украина. Премьер лига
25 октября 2024, 02:23 | Обновлено 25 октября 2024, 02:27
25
0

ФОТО. Артем Бондаренко получил приз лучшему игроку Шахтера в сентябре

В сентябре хавбек оформил хет-трик в игре с «Карпатами»

25 октября 2024, 02:23 | Обновлено 25 октября 2024, 02:27
25
0
ФОТО. Артем Бондаренко получил приз лучшему игроку Шахтера в сентябре
ФК Шахтер Донецк. Артем Бондаренко

Хавбек Артем Бондаренко получил приз лучшему игроку Шахтера в сентябре по версии болельщиков.

В опросе клуба горняков в соцсетях приняли участие 6528 болельщиков.

Полузащитник набрал 42,8% голосов, опередив Георгия Судакова, Дмитрия Ризныка и Николая Матвиенко.

В сентябре Бондаренко провел 4 матча, отличился 4 голами и оформил хет-трик в игре с «Карпатами» (5:2).

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Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
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