ФОТО. Артем Бондаренко получил приз лучшему игроку Шахтера в сентябре

Хавбек Артем Бондаренко получил приз лучшему игроку Шахтера в сентябре по версии болельщиков.

В опросе клуба горняков в соцсетях приняли участие 6528 болельщиков.

Полузащитник набрал 42,8% голосов, опередив Георгия Судакова, Дмитрия Ризныка и Николая Матвиенко.

В сентябре Бондаренко провел 4 матча, отличился 4 голами и оформил хет-трик в игре с «Карпатами» (5:2).