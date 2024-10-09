Украина. Премьер лига09 октября 2024, 21:47 | Обновлено 09 октября 2024, 21:57
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Он сделал хет-трик. Определен лучший игрок Шахтера в сентябре
Артем Бондаренко в сентябре забил 4 гола, причем трижды поразил ворота Карпат
09 октября 2024, 21:47 | Обновлено 09 октября 2024, 21:57
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Хавбек Артем Бондаренко стал лучшим игроком Шахтера в сентябре по версии болельщиков.
Полузащитник набрал 42,8% голосов, опередив Георгия Судакова, Дмитрия Ризныка и Николая Матвиенко.
В опросе клуба горняков в соцсетях приняли участие 6528 болельщиков.
В сентябре Бондаренко провел 4 матча, отличился 4 голами и оформил хет-трик в игре с «Карпатами» (5:2).
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