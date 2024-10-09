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Украина. Премьер лига
09 октября 2024, 21:47 | Обновлено 09 октября 2024, 21:57
172
0

Он сделал хет-трик. Определен лучший игрок Шахтера в сентябре

Артем Бондаренко в сентябре забил 4 гола, причем трижды поразил ворота Карпат

09 октября 2024, 21:47 | Обновлено 09 октября 2024, 21:57
172
0
Он сделал хет-трик. Определен лучший игрок Шахтера в сентябре
ФК Шахтер Донецк. Артем Бондаренко

Хавбек Артем Бондаренко стал лучшим игроком Шахтера в сентябре по версии болельщиков.

Полузащитник набрал 42,8% голосов, опередив Георгия Судакова, Дмитрия Ризныка и Николая Матвиенко.

В опросе клуба горняков в соцсетях приняли участие 6528 болельщиков.

В сентябре Бондаренко провел 4 матча, отличился 4 голами и оформил хет-трик в игре с «Карпатами» (5:2).

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чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Артем Бондаренко лучший игрок Георгий Судаков Дмитрий Ризнык Николай Матвиенко хет-трик
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
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