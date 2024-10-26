Юношеская лига УЕФА. Итоги игровой недели: на каком месте Шахтер U-19?
Шахтер обыграл лондонский Арсенал, Динамо сыграло вничью с Марибором
В мид-уик состоялись матчи очередной игровой недели Юношеской лиги УЕФА.
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Киевское Динамо U-19 сыграло вничью 1:1 с Марибором U-19 (1:1). Первый матч второго раунда по пути чемпионов прошел в городе Сталева Поля (Польша).
В составе бело-синих отличился Александре Пейкришвили на 67-й минуте. Ответный матч пройдет в Словении 6 ноября.
Донецкий Шахтер U-19 в матче основного этапа на выезде обыграл лондонский Арсенал U-19 (1:0) благодаря голу Валентина Галонского.
Горняки в общей таблице Юношеской лиги УЕФА с 6 очками занимают 14-е место среди 36 команд. Для продолжения борьбы по итогам 6 туров нужно войти в топ-22.
🏆 Юношеская лига УЕФА
⚽️ Путь чемпионов. Второй раунд. Первые матчи
23 октября. Сталева Воля (Польша)
Динамо U-19 (Украина) – Марибор U-19 (Словения) – 1:1
Голы: Пейкришвили, 67 – Подлесник, 37
Результаты первых матчей
⚽️ Основной путь. 3-й тур
22 октября. Боремвуд (Англия)
Арсенал U-19 (Англия) – Шахтер U-19 (Украина) – 0:1
Гол: Галонский, 14
Результаты 3-го тура
Основной путь. Турнирная таблица после 3 туров
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