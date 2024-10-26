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26 октября 2024, 06:41 | Обновлено 26 октября 2024, 06:59
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Юношеская лига УЕФА. Итоги игровой недели: на каком месте Шахтер U-19?

Шахтер обыграл лондонский Арсенал, Динамо сыграло вничью с Марибором

26 октября 2024, 06:41 | Обновлено 26 октября 2024, 06:59
140
0
Юношеская лига УЕФА. Итоги игровой недели: на каком месте Шахтер U-19?
Getty Images/Global Images Ukraine

В мид-уик состоялись матчи очередной игровой недели Юношеской лиги УЕФА.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Киевское Динамо U-19 сыграло вничью 1:1 с Марибором U-19 (1:1). Первый матч второго раунда по пути чемпионов прошел в городе Сталева Поля (Польша).

В составе бело-синих отличился Александре Пейкришвили на 67-й минуте. Ответный матч пройдет в Словении 6 ноября.

Донецкий Шахтер U-19 в матче основного этапа на выезде обыграл лондонский Арсенал U-19 (1:0) благодаря голу Валентина Галонского.

Горняки в общей таблице Юношеской лиги УЕФА с 6 очками занимают 14-е место среди 36 команд. Для продолжения борьбы по итогам 6 туров нужно войти в топ-22.

🏆 Юношеская лига УЕФА

⚽️ Путь чемпионов. Второй раунд. Первые матчи

23 октября. Сталева Воля (Польша)

Динамо U-19 (Украина) – Марибор U-19 (Словения) – 1:1

Голы: Пейкришвили, 67 – Подлесник, 37

Результаты первых матчей

⚽️ Основной путь. 3-й тур

22 октября. Боремвуд (Англия)

Арсенал U-19 (Англия) – Шахтер U-19 (Украина) – 0:1

Гол: Галонский, 14

Результаты 3-го тура

Основной путь. Турнирная таблица после 3 туров

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Юношеская лига УЕФА Арсенал Лондон Шахтер Донецк Шахтер Донецк U-19 Арсенал Лондон U-19 Арсенал - Шахтер Динамо Киев Марибор Динамо Киев U-19 Динамо - Марибор Марибор U-19 статистические расклады
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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