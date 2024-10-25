Бразильский хавбек Металлиста рассказал о своем новом амплуа на поле

​По возвращении в Металлист в сентябре бразильский легионер Габриэл Гомес некоторое время возвращал себе оптимальные физические кондиции и усваивал игру на новой позиции в харьковской команде.

Сейчас тренерский штаб Андрея Анищенко больше использует 25-летнего футболиста в качестве левого, а не центрального защитника. Однако и в этом амплуа любимец харьковских болельщиков не потерялся – он по-прежнему играет уверенно и надежно.

В интервью клубному медиадепартаменту желто-синих Габриэл Гомес рассказал о своей новой роли в команде и многом другом.

– Этим летом ты сначала покинул «Металлист», но потом вернулся в клуб. Расскажи, как это произошло и какие эмоции вызывало у тебя.

– У меня сразу было желание вернуться, но все зависело от того, отпустит ли меня бразильский клуб. В конце трансферного окна мы достигли договоренности. Я очень счастлив и очень мотивирован. Уверен, что этот чемпионат сложится для нас отлично.

– В этом сезоне ты больше играешь на позиции левого защитника, хотя раньше действовал в центре обороны. Тебе это нормальная ситуация, насколько тебе комфортно в этой роли?

– Я несколько раз играл на позиции левого защитника, но это не было регулярно. Несмотря на то, что я номинально центральный защитник, я могу помочь команде, играя налево. Я действую больше на оборону, и это дает полузащитникам больше свободы в атаке. Но самое главное – помогать «Металлисту» выигрывать матчи и добиваться поставленных целей, независимо от того, на какой позиции я играю.

– Впрочем, учитывая твое нынешнее место на поле, не можем не спросить вот что. Может быть, в детстве у тебя был кумир среди левых защитников, особенно среди бразильцев? К примеру, Роберто Карлос?

– Роберто Карлос – идол в нашей стране! Это один из самых лучших футболистов в истории. Но, без сомнения, левый защитник, за которым я больше всего следил и которым я больше всего увлекаюсь – это Марсело. Он, несомненно, был лучшим, кого я видел в игре на этой позиции!

– Летом в команду вернулся Александр Мизюк и, можно сказать, именно он занял твое место в центре защиты. По-дружески шутите между собой по поводу того, что из-за него ты переместился из центра обороны на другой участок поля?

– Нет, таких разговоров нет. Мизюк – отличный игрок, я считаю, что его приход очень помогает команде! Главное, чтобы наш коллектив играл все лучше и лучше, будь то с ним или со мной или с любым другим центральным защитником, которого мы имеем в составе.

– В этом сезоне «Металлист» очень радует своих болельщиков. Каковы, по-твоему, главные факторы успеха и прогресса?

– Молодые футболисты, много играющие, стали более зрелыми. Старшие игроки отличаются скромностью и всегда помогают своим опытом. Также следует сказать, что у нас прекрасный коллектив, мы давно стали настоящей семьей. Это имеет огромное значение в футболе.

– Как ты считаешь, реально ли команде выйти в чемпионскую группу и, в перспективе, побороться за место в Премьер-лиге?

– Да, конечно. Мы доказали в последних пяти матчах, что мы более чем готовы выйти в чемпионскую группу. А если мы попадем туда, то почему бы нам не побороться за выход в УПЛ? В футболе возможно все.

– Хотя команда играет далеко от Харькова, болельщики в Ужгороде приходят на каждую игру. Эта помощь очень помогает?

– Честно говоря, раньше мне очень не хватало атмосферы игр с болельщиками. Фанаты имеют большое значение, даже большее, чем им самим кажется. Каждый раз, когда мы выходим на поле и слышим с трибун голоса наших поклонников, мы играем с дополнительной мотивацией бороться за них. Конечно, ни на миг не забывая и тех наших фанатов, которые сейчас не могут посещать матчи.