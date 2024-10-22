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  4. Габриэл ГОМЕС: «У меня было огромное желание вернуться в Украину»
Украина. Первая лига
22 октября 2024, 18:57 |
744
0

Габриэл ГОМЕС: «У меня было огромное желание вернуться в Украину»

Защитник харьковского Металлиста рассказал о своем пребывании в команде

22 октября 2024, 18:57 |
744
0
Габриэл ГОМЕС: «У меня было огромное желание вернуться в Украину»

Защитник харьковского «Металлиста» Габриэл Гомес рассказал о своем пребывании в Украине:

О своем возвращении: «У меня было огромное желание вернуться в Украину, но все зависело от договоренности между клубами. В конце трансферного окна стороны договорились. Я очень счастлив».

О позиции на поле: «Я пару раз играл на позиции левого защитника, но это было очень редко. Номинально я все таки центральный защитник. Я всегда стараюсь делать упор на оборону, это позволяет полузащите свободно действовать в центре поля».

О прогрессе команды: «Молодые футболисты становятся более зрелыми, а старшие всегда помогают своим опытом. Мы стали настоящей семьей, а в футболе это очень важно».

О планах на сезон: «В последних пяти матчах мы доказали, что заслужили попасть в чемпионскую группу. Мы хотели бы побороться за выход в УПЛ. Почему бы и нет?».

В предыдущем матче Первой лиги «Металлист» потерял очки на выезде, сыграв вничью с «Эпицентром».

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чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Металлист Харьков Габриэл Гомес Феррейра
Микола Титюк Источник: ФК Металлист
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