Габриэл ГОМЕС: «У меня было огромное желание вернуться в Украину»

Защитник харьковского «Металлиста» Габриэл Гомес рассказал о своем пребывании в Украине:

О своем возвращении: «У меня было огромное желание вернуться в Украину, но все зависело от договоренности между клубами. В конце трансферного окна стороны договорились. Я очень счастлив».

О позиции на поле: «Я пару раз играл на позиции левого защитника, но это было очень редко. Номинально я все таки центральный защитник. Я всегда стараюсь делать упор на оборону, это позволяет полузащите свободно действовать в центре поля».

О прогрессе команды: «Молодые футболисты становятся более зрелыми, а старшие всегда помогают своим опытом. Мы стали настоящей семьей, а в футболе это очень важно».

О планах на сезон: «В последних пяти матчах мы доказали, что заслужили попасть в чемпионскую группу. Мы хотели бы побороться за выход в УПЛ. Почему бы и нет?».

В предыдущем матче Первой лиги «Металлист» потерял очки на выезде, сыграв вничью с «Эпицентром».