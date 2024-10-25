24 октября состоялся второй тур Лиги конференций, в котором встретились швейцарский «Санкт-Галлен» и итальянская «Фиорентина». В невероятной перестрелке гости оказались сильнее – 4:2.

Хозяева неожиданно вышли вперед еще на 23-й минуте и не позволили в первом тайме сравнять счет. Итальянский клуб забил два быстрых гола в начале второго тайма, однако на 61-й минуте «Санкт-Галлен» восстановил паритет.

«Фиорентине» удалось победить в непростом матче. Сначала на 69-й минуте вперед их вывел полузащитник Иконе, а на 90+3 точку в матче поставил Госенс – 4:2.

Лига конференций, 2-й тур. 24 октября.

Санкт-Галлен – Фиорентина – 2:4

Голы: Мамбимби, 23, Гортлер, 61 – Мартинес Куарта, 50, Иконе, 54, 69, Госенс, 90+3

Видеообзор матча: