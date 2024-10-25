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Лига конференций
Санкт-Галлен
24.10.2024 19:45 – FT 2 : 4
Фиорентина
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Лига конференций
25 октября 2024, 00:47 | Обновлено 25 октября 2024, 01:20
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Санкт-Галлен – Фиорентина – 2:4. Дубль Иконе и гол на 90+3. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 2-го тура Лиги конференций

25 октября 2024, 00:47 | Обновлено 25 октября 2024, 01:20
30
0
Санкт-Галлен – Фиорентина – 2:4. Дубль Иконе и гол на 90+3. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine. Санкт-Галлен – Фиорентина

24 октября состоялся второй тур Лиги конференций, в котором встретились швейцарский «Санкт-Галлен» и итальянская «Фиорентина». В невероятной перестрелке гости оказались сильнее – 4:2.

Хозяева неожиданно вышли вперед еще на 23-й минуте и не позволили в первом тайме сравнять счет. Итальянский клуб забил два быстрых гола в начале второго тайма, однако на 61-й минуте «Санкт-Галлен» восстановил паритет.

«Фиорентине» удалось победить в непростом матче. Сначала на 69-й минуте вперед их вывел полузащитник Иконе, а на 90+3 точку в матче поставил Госенс – 4:2.

Лига конференций, 2-й тур. 24 октября.

Санкт-Галлен – Фиорентина – 2:4

Голы: Мамбимби, 23, Гортлер, 61 – Мартинес Куарта, 50, Иконе, 54, 69, Госенс, 90+3

Видеообзор матча:

События матча

90’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Робин Госенс (Фиорентина).
69’
ГОЛ ! Мяч забил Нанитамо Иконе (Фиорентина).
62’
ГОЛ ! Мяч забил Бастьен Тома (Санкт-Галлен).
54’
ГОЛ ! Мяч забил Нанитамо Иконе (Фиорентина).
50’
ГОЛ ! Мяч забил Лукас Мартинес (Фиорентина).
23’
ГОЛ ! Мяч забил Феликс Мамбимби (Санкт-Галлен).
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Лига конференций Фиорентина Санкт-Галлен видео голов и обзор Робин Госенс
Микола Титюк
Микола Титюк Sport.ua
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