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Лига конференций
Санкт-Галлен
24.10.2024 19:45 – FT 2 : 4
Фиорентина
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Лига конференций
24 октября 2024, 22:07 | Обновлено 24 октября 2024, 22:47
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0

Голевая феерия. Фиорентина одержала победу над Санкт-Галленом

Итальянский клуб одержал победу на выезде в Шотландии

24 октября 2024, 22:07 | Обновлено 24 октября 2024, 22:47
155
0
Голевая феерия. Фиорентина одержала победу над Санкт-Галленом
Getty Images/Global Images Ukraine

24 октября во 2-м туре Лиги конференций шотландский «Санкт-Галлен» принимал итальянскую «Фиорентину».

Фиалки считались фаворитами в этой игре, но в первом тайме удача была на стороне хозяев. На 24-й минуте Феликс Мамбимби получил передачу от партнера и попал в самый угол ворот - 1:0.

Итальянцы сразу же большими силами пытались отыграться, но безрезультатно.

Что говорил Рафаэлле Палладино в раздевалке, неизвестно, но на второй тайм «Фиорентина» вышла заряженной на победу. На 50-й минуте Мартинес Куарта сравнял счет, а на 54-й Нанитамо Иконе уже вывел фиалок вперед - 1:2.

Казалось, что «Санкт-Галлен» уже не выйдет из штурма итальянской команды, но хозяевам еще и удалось сравнять. На 62-й минуте Бастьен Тома навесил на Лукаса Гортлера, а тот головой переправил «кожаного» в ворота - 2:2.

Но на этом и все со стороны шотландцев. На 69-й минуте Иконе оформляет дубль, а уже в компенсированное арбитром время Робин Госенс ставит точку в матче - 2:4.

Лига конференций. 2-й тур. 24 октября

«Санкт-Галлен» – «Фиорентина» – 2:4

Голы: Мамбимби, 23, Гортлер, 62, - Мартинес Куарта, 50, Иконе, 54, 69, Госенс, 90+3.

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

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Лига конференций Санкт-Галлен Фиорентина Робин Госенс Раффаэле Палладино Лукас Мартинес Жонатан Иконе
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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