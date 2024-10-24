Голевая феерия. Фиорентина одержала победу над Санкт-Галленом

24 октября во 2-м туре Лиги конференций шотландский «Санкт-Галлен» принимал итальянскую «Фиорентину».

Фиалки считались фаворитами в этой игре, но в первом тайме удача была на стороне хозяев. На 24-й минуте Феликс Мамбимби получил передачу от партнера и попал в самый угол ворот - 1:0.

Итальянцы сразу же большими силами пытались отыграться, но безрезультатно.

Что говорил Рафаэлле Палладино в раздевалке, неизвестно, но на второй тайм «Фиорентина» вышла заряженной на победу. На 50-й минуте Мартинес Куарта сравнял счет, а на 54-й Нанитамо Иконе уже вывел фиалок вперед - 1:2.

Казалось, что «Санкт-Галлен» уже не выйдет из штурма итальянской команды, но хозяевам еще и удалось сравнять. На 62-й минуте Бастьен Тома навесил на Лукаса Гортлера, а тот головой переправил «кожаного» в ворота - 2:2.

Но на этом и все со стороны шотландцев. На 69-й минуте Иконе оформляет дубль, а уже в компенсированное арбитром время Робин Госенс ставит точку в матче - 2:4.

Лига конференций. 2-й тур. 24 октября

«Санкт-Галлен» – «Фиорентина» – 2:4

Голы: Мамбимби, 23, Гортлер, 62, - Мартинес Куарта, 50, Иконе, 54, 69, Госенс, 90+3.

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine