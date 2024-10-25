Ференцварош – Ницца – 1:0. Как забили в свои ворота? Видео гола и обзор
Смотрите видеообзор матча 3-го тура Лиги Европы
В третьем туре Лиги Европы, который состоялся 24 октября, встретились венгерский «Ференцварош» и французская «Ницца». Хозяева победили со счетом 1:0.
Судьбу матча решил единственный гол, забитый в свои ворота. На 15-й минуте защитник французской команды пытался выбить мяч, однако неудачно срезал его головой в собственные ворота.
У «Ниццы» оставалось много времени, чтобы сравнять счет, однако «Ференцварош» довел дело до победы. Интересно, что доигрывал этот матч французский клуб в меньшинстве – на 84-й минуте красную карточку получил полузащитник Росарио.
Лига Европы, 3-й тур. 24 октября.
Ференцварош – Ницца – 1:0
Гол: Бомбито, 15 (автогол)
Видеообзор матча:
События матча
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