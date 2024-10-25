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Лига Европы
Ференцварош
24.10.2024 19:45 – FT 1 : 0
Ницца
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Лига Европы
25 октября 2024, 00:27 | Обновлено 25 октября 2024, 01:07
39
0

Ференцварош – Ницца – 1:0. Как забили в свои ворота? Видео гола и обзор

Смотрите видеообзор матча 3-го тура Лиги Европы

25 октября 2024, 00:27 | Обновлено 25 октября 2024, 01:07
39
0
Ференцварош – Ницца – 1:0. Как забили в свои ворота? Видео гола и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Ференцварош – Ницца

В третьем туре Лиги Европы, который состоялся 24 октября, встретились венгерский «Ференцварош» и французская «Ницца». Хозяева победили со счетом 1:0.

Судьбу матча решил единственный гол, забитый в свои ворота. На 15-й минуте защитник французской команды пытался выбить мяч, однако неудачно срезал его головой в собственные ворота.

У «Ниццы» оставалось много времени, чтобы сравнять счет, однако «Ференцварош» довел дело до победы. Интересно, что доигрывал этот матч французский клуб в меньшинстве – на 84-й минуте красную карточку получил полузащитник Росарио.

Лига Европы, 3-й тур. 24 октября.

Ференцварош – Ницца – 1:0

Гол: Бомбито, 15 (автогол)

Видеообзор матча:

События матча

84’
Пабло Паулино Росарио (Ницца) получает красную карточку.
15’
АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Моиз Бомбито (Ницца).
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Лига Европы Ференцварош Ницца видео голов и обзор
Микола Титюк
Микола Титюк Sport.ua
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