Айнтрахт Ф

24 октября в рамках третьего тура Лиги Европы сыграли немецкий «Айнтрахт Франкфурт» и латвийский «РФШ». Хозяева вырвали победу со счетом 1:0.

Немецкая команда полностью контролировала игру, больше владела мячом и чаще била по воротам, однако открыть счет все никак не удавалось. Героем встречи стал 20-летний Хуго Ларссон, который забил победный гол на 79-й минуте.

Лига Европы, 3-й тур. 24 октября.

Айнтрахт Франкфурт – РФШ – 1:0

Гол: Ларссон, 79

Видеообзор матча: