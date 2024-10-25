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Лига Европы
Айнтрахт Ф
24.10.2024 19:45 – FT 1 : 0
РФШ
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Лига Европы
25 октября 2024, 00:11 | Обновлено 25 октября 2024, 00:31
23
0

Айнтрахт Франкфурт – РФШ – 1:0. Кто забил победный мяч? Видео гола

Смотрите видеообзор матча 3-го тура Лиги Европы

25 октября 2024, 00:11 | Обновлено 25 октября 2024, 00:31
23
0
Айнтрахт Франкфурт – РФШ – 1:0. Кто забил победный мяч? Видео гола
Getty Images/Global Images Ukraine. Айнтрахт Франкфурт – РФШ

24 октября в рамках третьего тура Лиги Европы сыграли немецкий «Айнтрахт Франкфурт» и латвийский «РФШ». Хозяева вырвали победу со счетом 1:0.

Немецкая команда полностью контролировала игру, больше владела мячом и чаще била по воротам, однако открыть счет все никак не удавалось. Героем встречи стал 20-летний Хуго Ларссон, который забил победный гол на 79-й минуте.

Лига Европы, 3-й тур. 24 октября.

Айнтрахт Франкфурт – РФШ – 1:0

Гол: Ларссон, 79

Видеообзор матча:

События матча

79’
ГОЛ ! Мяч забил Хуго Ларссон (Айнтрахт Ф).
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Микола Титюк
Микола Титюк Sport.ua
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