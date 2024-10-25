24.10.2024 19:45 – FT 1 : 0
Лига Европы25 октября 2024, 00:11 | Обновлено 25 октября 2024, 00:31
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Айнтрахт Франкфурт – РФШ – 1:0. Кто забил победный мяч? Видео гола
Смотрите видеообзор матча 3-го тура Лиги Европы
25 октября 2024, 00:11 | Обновлено 25 октября 2024, 00:31
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24 октября в рамках третьего тура Лиги Европы сыграли немецкий «Айнтрахт Франкфурт» и латвийский «РФШ». Хозяева вырвали победу со счетом 1:0.
Немецкая команда полностью контролировала игру, больше владела мячом и чаще била по воротам, однако открыть счет все никак не удавалось. Героем встречи стал 20-летний Хуго Ларссон, который забил победный гол на 79-й минуте.
Лига Европы, 3-й тур. 24 октября.
Айнтрахт Франкфурт – РФШ – 1:0
Гол: Ларссон, 79
Видеообзор матча:
События матча
79’
ГОЛ ! Мяч забил Хуго Ларссон (Айнтрахт Ф).
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