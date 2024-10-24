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Лига Европы
ПАОК
24.10.2024 19:45 – FT 2 : 2
Виктория Пльзень
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Лига Европы
24 октября 2024, 23:54 | Обновлено 24 октября 2024, 23:55
72
0

ПАОК – Виктория Пльзень – 2:2. Команда Луческу вырвала ничью. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 3-го тура Лиги Европы

24 октября 2024, 23:54 | Обновлено 24 октября 2024, 23:55
72
0
ПАОК – Виктория Пльзень – 2:2. Команда Луческу вырвала ничью. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine. ПАОК – Виктория Пльзень

24 октября в матче третьего тура Лиги Европы встретились греческий «ПАОК» и чешская «Виктория Пльзень». Поединок закончился со счетом 2:2.

Гости лучше провели первый тайм, забили два мяча и ушли на перерыв с комфортным преимуществом. На 70-й минуте «Виктория Пльзень» осталась в меньшинстве из-за удаления защитника Двеха.

«ПАОК», который тренирует Разван Луческу, воспользовался большинством и забил два гола в концовке матча. На 84-й минуте отличился Тиссудали, а на 90+3 счет сравнял Баба.

Лига Европы, 3-й тур. 24 октября.

ПАОК – Виктория Пльзень – 2:2

Голы: Тиссудали, 84, Баба, 90+3 – Гавел, 31, Видра, 39

Видеообзор матча:

События матча

90’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Абдул-Рахман Баба (ПАОК).
84’
ГОЛ ! Мяч забил Тарик Тиссудали (ПАОК).
70’
Sampson Dweh (Виктория Пльзень) получает красную карточку.
39’
ГОЛ ! Мяч забил Матей Выдра (Виктория Пльзень).
31’
ГОЛ ! Мяч забил Милан Гавел (Виктория Пльзень).
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Лига Европы ПАОК Виктория Пльзень видео голов и обзор Разван Луческу
Микола Титюк
Микола Титюк Sport.ua
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