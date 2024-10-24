ПАОК – Виктория Пльзень – 2:2. Команда Луческу вырвала ничью. Видео голов
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24 октября в матче третьего тура Лиги Европы встретились греческий «ПАОК» и чешская «Виктория Пльзень». Поединок закончился со счетом 2:2.
Гости лучше провели первый тайм, забили два мяча и ушли на перерыв с комфортным преимуществом. На 70-й минуте «Виктория Пльзень» осталась в меньшинстве из-за удаления защитника Двеха.
«ПАОК», который тренирует Разван Луческу, воспользовался большинством и забил два гола в концовке матча. На 84-й минуте отличился Тиссудали, а на 90+3 счет сравнял Баба.
Лига Европы, 3-й тур. 24 октября.
ПАОК – Виктория Пльзень – 2:2
Голы: Тиссудали, 84, Баба, 90+3 – Гавел, 31, Видра, 39
Видеообзор матча:
События матча
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