24 октября в третьем туре Лиги Европы сыграли израильский «Маккаби Тель-Авив» и испанский «Реал Сосьедад». Гости победили с минимальным счетом 2:1.

Испанский клуб забил по одному мячу в каждом из таймов – на 19-й минуте отличился Пачеко, а на 64-й забил бывший игрок «Манчестер Сити» Серхио Гомес. Для него этот мяч стал дебютным в команде.

На 81-й минуте хозяева сократили отставание в счете, а на 88-й остались в меньшинстве из-за удаления форварда Давида. Сравнять счет за последние пару минут, играя без одного футболиста, «Маккаби Тель-Авив» уже не успел.

Лига Европы, 3-й тур. 24 октября.

Маккаби Тель-Авив – Реал Сосьедад – 1:2

Голы: Тургеман, 81 – Пачеко, 19, Гомес, 64

Видеообзор матча: