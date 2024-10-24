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Лига Европы
Маккаби Тель-Авив
24.10.2024 19:45 – FT 1 : 2
Реал Сосьедад
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Лига Европы
24 октября 2024, 23:31 | Обновлено 24 октября 2024, 23:36
38
0

Маккаби Тель-Авив – Реал Сосьедад 1:2. Дебютный гол Гомеса. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 3-го тура Лиги Европы

24 октября 2024, 23:31 | Обновлено 24 октября 2024, 23:36
38
0
Маккаби Тель-Авив – Реал Сосьедад 1:2. Дебютный гол Гомеса. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine. Маккаби Тель-Авив – Реал Сосьедад

24 октября в третьем туре Лиги Европы сыграли израильский «Маккаби Тель-Авив» и испанский «Реал Сосьедад». Гости победили с минимальным счетом 2:1.

Испанский клуб забил по одному мячу в каждом из таймов – на 19-й минуте отличился Пачеко, а на 64-й забил бывший игрок «Манчестер Сити» Серхио Гомес. Для него этот мяч стал дебютным в команде.

На 81-й минуте хозяева сократили отставание в счете, а на 88-й остались в меньшинстве из-за удаления форварда Давида. Сравнять счет за последние пару минут, играя без одного футболиста, «Маккаби Тель-Авив» уже не успел.

Лига Европы, 3-й тур. 24 октября.

Маккаби Тель-Авив – Реал Сосьедад – 1:2

Голы: Тургеман, 81 – Пачеко, 19, Гомес, 64

Видеообзор матча:

События матча

88’
Ошер Давида (Маккаби Тель-Авив) получает красную карточку.
82’
ГОЛ ! Мяч забил Дор Тургеман (Маккаби Тель-Авив).
64’
ГОЛ ! Мяч забил Серхио Гомес (Реал Сосьедад).
19’
ГОЛ ! Мяч забил Хон Пачеко (Реал Сосьедад).
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Лига Европы Реал Сосьедад Маккаби Тель-Авив Серхио Гомес видео голов и обзор
Микола Титюк
Микола Титюк Sport.ua
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