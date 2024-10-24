Маккаби Тель-Авив – Реал Сосьедад 1:2. Дебютный гол Гомеса. Видео голов
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24 октября в третьем туре Лиги Европы сыграли израильский «Маккаби Тель-Авив» и испанский «Реал Сосьедад». Гости победили с минимальным счетом 2:1.
Испанский клуб забил по одному мячу в каждом из таймов – на 19-й минуте отличился Пачеко, а на 64-й забил бывший игрок «Манчестер Сити» Серхио Гомес. Для него этот мяч стал дебютным в команде.
На 81-й минуте хозяева сократили отставание в счете, а на 88-й остались в меньшинстве из-за удаления форварда Давида. Сравнять счет за последние пару минут, играя без одного футболиста, «Маккаби Тель-Авив» уже не успел.
Лига Европы, 3-й тур. 24 октября.
Маккаби Тель-Авив – Реал Сосьедад – 1:2
Голы: Тургеман, 81 – Пачеко, 19, Гомес, 64
Видеообзор матча:
События матча
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