Сколько получил Довбик? Стали известны оценки игроков за матч Рома – Динамо

24 октября прошел матч 3-го тура Лиги Европы 2024/25 между командами Рома Рим и Динамо Киев.

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Коллективы сыграли на стадионе Олимпико в столице Италии. Поединок завершился со счетом 1:0 в пользу волков.

После завершения встречи статистический портал WhoScored выставил оценки игрокам. Украинский форвард римлян Артем Довбик, который стал автором единственного гола в матче, получил 6.7 баллов.

Лучшим был признан полузащитник Ромы Зеки Челик (7.8).

Что касается подопечных Александра Шовковского, то наивысшая оценка у Кристиана Биловара (6.9). Неплохие показатели также у Дениса Попова (6.7) и Николая Михайленко (6.5).

Оценки WhoScored за матч Рома – Динамо (1:0)