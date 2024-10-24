Сколько получил Довбик? Стали известны оценки игроков за матч Рома – Динамо
Поединок 3-го тура Лиги Европы 2024/25 завершился со счетом 1:0 в пользу волков
24 октября прошел матч 3-го тура Лиги Европы 2024/25 между командами Рома Рим и Динамо Киев.
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Коллективы сыграли на стадионе Олимпико в столице Италии. Поединок завершился со счетом 1:0 в пользу волков.
После завершения встречи статистический портал WhoScored выставил оценки игрокам. Украинский форвард римлян Артем Довбик, который стал автором единственного гола в матче, получил 6.7 баллов.
Лучшим был признан полузащитник Ромы Зеки Челик (7.8).
Что касается подопечных Александра Шовковского, то наивысшая оценка у Кристиана Биловара (6.9). Неплохие показатели также у Дениса Попова (6.7) и Николая Михайленко (6.5).
Оценки WhoScored за матч Рома – Динамо (1:0)
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