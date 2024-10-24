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Лига Европы
24 октября 2024, 22:59 | Обновлено 24 октября 2024, 23:00
1105
0

Сколько получил Довбик? Стали известны оценки игроков за матч Рома – Динамо

Поединок 3-го тура Лиги Европы 2024/25 завершился со счетом 1:0 в пользу волков

24 октября 2024, 22:59 | Обновлено 24 октября 2024, 23:00
1105
0
Сколько получил Довбик? Стали известны оценки игроков за матч Рома – Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine. Денис Попов и Артем Довбик

24 октября прошел матч 3-го тура Лиги Европы 2024/25 между командами Рома Рим и Динамо Киев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Коллективы сыграли на стадионе Олимпико в столице Италии. Поединок завершился со счетом 1:0 в пользу волков.

После завершения встречи статистический портал WhoScored выставил оценки игрокам. Украинский форвард римлян Артем Довбик, который стал автором единственного гола в матче, получил 6.7 баллов.

Лучшим был признан полузащитник Ромы Зеки Челик (7.8).

Что касается подопечных Александра Шовковского, то наивысшая оценка у Кристиана Биловара (6.9). Неплохие показатели также у Дениса Попова (6.7) и Николая Михайленко (6.5).

Оценки WhoScored за матч Рома – Динамо (1:0)

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Николай Михайленко Артем Довбик Рома Рим Лига Европы Динамо Киев Рома - Динамо WhoScored оценки Денис Попов
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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