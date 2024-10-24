Довбик впервые в карьере забил Динамо. Сколько Артему понадобилось матчей?
Украинский форвард Ромы вывел свою команду вперед в игре ЛЕ против киевлян
24 октября проходит матч 3-го тура Лиги Европы 2024/25 между командами Рома Рим и Динамо Киев. Коллективы играют на стадионе Олимпико в столице Италии. Время начала встречи – 19:45 по Киеву.
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Украинский форвард волков Артем Довбик вышел на игру с киевлянами с первых минут и на 23-й реализовал пенальти.
Для Довбика этот гол стал первым в карьере ворота Динамо. До этого Артем 6 раз играл против бело-синих и ни разу не сумел отметиться результативным действием.
ВИДЕО. Как Довбик Динамо забил
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Поединок состоится 24 октября в 22:00 по Киеву