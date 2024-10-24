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Лига Европы
24 октября 2024, 20:58 | Обновлено 24 октября 2024, 20:59
380
0

Довбик впервые в карьере забил Динамо. Сколько Артему понадобилось матчей?

Украинский форвард Ромы вывел свою команду вперед в игре ЛЕ против киевлян

24 октября 2024, 20:58 | Обновлено 24 октября 2024, 20:59
380
0
Довбик впервые в карьере забил Динамо. Сколько Артему понадобилось матчей?
Getty Images/Global Images Ukraine

24 октября проходит матч 3-го тура Лиги Европы 2024/25 между командами Рома Рим и Динамо Киев. Коллективы играют на стадионе Олимпико в столице Италии. Время начала встречи – 19:45 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Украинский форвард волков Артем Довбик вышел на игру с киевлянами с первых минут и на 23-й реализовал пенальти.

Для Довбика этот гол стал первым в карьере ворота Динамо. До этого Артем 6 раз играл против бело-синих и ни разу не сумел отметиться результативным действием.

ВИДЕО. Как Довбик Динамо забил

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Артем Довбик Динамо Киев Рома Рим Рома - Динамо Лига Европы
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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